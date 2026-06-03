ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Τρέχουν» παραχωρήσεις (Αττική Οδός, Εγνατία) και μεγάλα projects - Στα «ύψη» ανεκτέλεστο, margins

Με «το δεξί» Αττική Οδός και Εγνατία στο 2026. Ανεκτέλεστο στα 8,8 δισ. και αυξημένα περιθώρια κέρδους στην κατασκευή. Άνοδος μεγεθών στο πρώτο τρίμηνο.

Με σταθερά και υγιή περιθώρια στην κατασκευή όπου το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται στα επίπεδα των 8,8 δισ. ευρώ, δυναμική από τον τομέα παραχωρήσεων και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (adj.EBITDA) σε επίπεδο ομίλου κατά 22,4%, όπως και +45% για τις παραχωρήσεις, «μπήκε» το 2026 για το όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που χτες γνωστοποίησε τα οικονομικά μεγέθη του α’ τριμήνου.

Στα «ύψη» ανεκτέλεστο, margins

Όπως προκύπτει και από σχετικό IR Report, το μικτό περιθώριο κέρδους στον αμιγώς κατασκευαστικό τομέα ανήλθε στο Q1 2026 στο 14,6% (όσο και στο 2025), το adj. EBITDA margin ανήλθε στο 13,8% από 13,5% πέρυσι στις αρχές του έτους) με το EBIT margin στο 11,6%. Ο τομέας της Κατασκευής, παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 8,0% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 9,7%, επωφελούμενος από τα σταθερά και υγιή περιθώρια που εξασφαλίζει το μείγμα των έργων και η εκτελεστική ικανότητα του Ομίλου.

Η δραστηριότητα στον Κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς επιταχύνθηκε η υλοποίηση έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή, ενώ νέα έργα ξεκίνησαν να κατασκευάζονται. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων, της εκτελεστικής ικανότητας και της προσήλωσης του Ομίλου.

Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 31.03.2026, ανήλθε σε 7,2 δισ. (6,6 δισ. την 31.12.2025), ενώ τα προς υπογραφή έργα ανέρχονται σε 1,6 δισ., με το συνολικό ανεκτέλεστο να ανέρχεται σε 8,8 δισ. Ποσοστό περίπου 76% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου (51%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (25%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο, με το 88% των έργων να βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο τομέας εισέφερε έσοδα 373,9 εκατ. επί συνόλου 992,6 εκατ. στο Q1 2026 και adj. EBTITDA 51,5 εκατ. επί συνόλου 165,9 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Το net profit έφτασε σε 35,3 εκατ. από 29,5 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται στο IR Report, τα κύρια έργα που συνέβαλαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου περιλαμβάνουν το αεροδρόμιο στο Καστέλι, τους αυτοκινητόδρομους (επέκταση Κεντρικής Οδού, Εγνατία Οδός, ΒΟΑΚ), το IRC στο Ελληνικό, την projects Αμφιλοχίας και άλλες δημόσιες υποδομές και ιδιωτικές επενδύσεις. Τα περιθώρια κερδοφορίας παραμένουν υγιή, απεικονίζοντας την ποιότητα του μείγματος έργων και την ικανότητα εκτέλεσης. Το 88% του συνολικού ανεκτέλεστου έργου βρίσκεται στην Ελλάδα.

Η μεγάλη δυναμική των παραχωρήσεων – Ανοδικά η Αττική Οδός, πώς «μπήκε» η Εγνατία

Ωστόσο, όπως αναφέραμε, η μεγάλη δυναμική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προκύπτει από τις παραχωρήσεις, των οποίων τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 33,6% και 45,0% αντίστοιχα), αντιπροσωπεύοντας το 65% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Σύμφωνα με την εταιρική παρουσίαση, καταγράφηκαν θετικές τάσεις της κυκλοφορίας σε όλο το χαρτοφυλάκιο παρά τις μεμονωμένες διαταραχές (διαμαρτυρίες αγροτών, έργα αναβάθμισης/ανακαίνισης). Η θετική δυναμική συνεχίζεται στο Β' τρίμηνο του 2026, με την κυκλοφορία στην Αττική Οδό να αυξάνεται τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η υψηλότερη κυκλοφορία και οι συμβατικές προσαρμογές των τιμών των διοδίων οδηγούν σε υψηλότερα έσοδα, ενώ η λειτουργική μόχλευση βελτιώνει περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους. Καταγράφεται η πρώτη ενοποίηση της Εγνατίας στο εποχικά ασθενέστερο τρίμηνο, ενώ οι εργασίες ανακαίνισης βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπάρχει θετική συνεισφορά από το έργο Καστέλι (έσοδα από συνεργάτες) μετά την υπογραφή των προβλέψεων της σύμβασης παραχώρησης για την ανάκτηση χαμένων εσόδων. Τα έσοδα του τομέα ανήλθαν σε 158,4 εκατ. και τα adj. EBITDA σε 108,6 εκατ., με το margin να παραμένει στα ύψη και στο 68,6%.

Ο τομέας των παραχωρήσεων συνέχισε να αυξάνει τα μεγέθη του και συνολικά το αποτύπωμα του στην κερδοφορία του Ομίλου. Τα έσοδα του τομέα παραχωρήσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 33,6%, σε συνέχεια των αυξημένων διελεύσεων στους αυτοκινητοδρόμους, των συμβατικά προβλεπόμενων αναπροσαρμογών στις τιμές των διοδίων, αλλά και λόγω της έναρξής της περιόδου παραχώρησης και ενοποίησης για πρώτη φορά του έργου της Εγνατίας Οδού. Τα έσοδα της Εγνατίας Οδού ανήλθαν σε 35,6 εκατ. για το Α’ Τρίμηνο του έτους με την κίνηση να αυξάνεται κατά 4,5% (17,6 εκατ. διελεύσεις). Η συνεισφορά του έργου της Εγνατίας οδού αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά με την σταδιακή ολοκλήρωση των εργασιών ανάταξης του αυτοκινητοδρόμου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο τρίμηνο παρουσιάζει παραδοσιακά τον χαμηλότερο κυκλοφοριακό φόρτο στο σύνολο του έτους. Τα adj.EBITDA ανήλθαν σε 17,9 εκατ. με περιθώριο κέρδους 50%.

Όσον αφορά την Αττική Οδό, τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 3,8% (55 εκατ.), με την κίνηση να ενισχύεται κατά 2,6% (276 χιλ. οχήματα κατά μέσο όρο την ημέρα) και την λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) να σημειώνει αύξηση κατά 8,9%, στα 45,2 εκατ., ως απόρροια της λειτουργικής μόχλευσης (operating leverage) που επιτυγχάνουν τα έργα παραχωρήσεων. Οι διελεύσεις από τα διόδια αυξήθηκαν στα 24,8 εκατ. (+0,6 εκατ.) Σημειώνεται ότι η κίνηση στην Αττική Οδό παρέμεινε σε θετικά επίπεδα και κατά τους πρώτους δύο μήνες του Β’ Τριμήνου, παρουσιάζοντας αύξηση τον Απρίλιο και τον Μάιο. Το margin ξεπέρασε το 80%.

Τέλος στους αυτοκινητοδρόμους της Νέας και Κεντρικής Οδού, η συνολική κίνηση μειώθηκε κατά 2,2% (στο -4,3% η Νέα αλλά στο +3,8% η Κεντρική), κυρίως λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στις αρχές του έτους. Στα κέρδη της χρήσης του τομέα, έχουν συμπεριληφθεί και κέρδη από τη συμμετοχή του Ομίλου με ποσοστό 32,46% στην εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, σε εφαρμογή της υπάρχουσας σύμβασης παραχώρησης και σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών άρθρων. Η Ολυμπία Οδός είχε άνοδο κυκλοφορίας κατά 8% σε ετήσια βάση (σε σχέση με α’ τρίμηνο 2025).

Η διάρκεια των συμβάσεων και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης

Ως γνωστόν, και όπως αναφέρεται και στο IR Report, η διάρκεια ζωής παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ του ομίλου είναι μεγάλη, καθώς, για παράδειγμα, η σύμβαση της Αττικής Οδού λήγει το 2049, της Εγνατίας το 2060, των Νέα και Κεντρική οδός το 2037, του ΒΟΑΚ (παραχώρηση) το 2059 (εκτίμηση για ολοκλήρωση το 2030) και η ΣΔΙΤ το 2053 (εκτίμηση για ολοκλήρωση το 2028), το αεροδρόμιο στο Καστέλι το 2055 (ολοκλήρωση τέλη 2028), το IRC Ελληνικού το 2053 (με ορίζοντα ολοκλήρωσης στα τέλη 2028), η Ολυμπία Οδός το 2044, το ΣΔΙΤ απορριμμάτων Πελοποννήσου το 2044, η μεγάλη ΣΔΙΤ μονάδα αποβλήτων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης το 2052 (ωστόσο, εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης), για τα 2 αρδευτικά ΣΔΙΤ σε Νέστο και Κρήτη το 2050 (εκτίμηση για ολοκλήρωσή τους το 2028 και 2029 αντίστοιχα), η υποπαραχώρηση λιμένα Καβάλας Φίλιππος Β’ το 2064 κ.α..

Ενίσχυση μεγεθών στο Q1 2026

Όπως αναφέραμε, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, και παρά την υψηλή μεταβλητότητα στο οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε να επικεντρώνεται με συνέπεια στην υλοποίηση του στρατηγικού του πλάνου, παρουσιάζοντας παράλληλα αύξηση των μεγεθών του. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 992,6 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 22,4%, φθάνοντας τα 165,9 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 16,7% από 13,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τέλος, τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη των μετόχων ανήλθαν σε 34,6 εκατ., αυξημένα κατά 33,2%. Ξεχωρίζει, επίσης, και το Investment grade credit rating από S&P και Moody’s - “BBB-/Baa3” με Stable Outlook.

Τα κέρδη προ φόρων για το Α’ Τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 46,5 εκατ. έναντι 28,9 εκατ. την προηγούμενη συγκριτική περίοδο, ως συνέπεια των αυξημένων λειτουργικών κερδών αλλά και της συνεισφοράς δραστηριοτήτων ενοποιούμενων με την μέθοδο της καθαρής θέσης (equity consolidation), όπως το αεροδρόμιο στο Καστέλι, η μονάδα της Κομοτηνής και η Ολυμπία Οδός. Τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους, του Ομίλου για τη περίοδο Q1 2026, ανέρχονται σε 32,4 εκατ. εκ των οποίων το ποσό των 34,7 εκατ. αναλογεί στους Μετόχους της Μητρικής εταιρείας ήτοι κέρδος ανά μετοχή 0,34 έναντι των κερδών 21,1 εκατ. της προηγούμενης περιόδου.

Οι επενδύσεις, το ταμείο και ο δανεισμός

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε περίπου 268 εκατ. στην αρχή του έτους και κατευθύνθηκαν στα υπό εκτέλεση έργα (Εγνατία, ΒΟΑΚ, IRC, Νέστος), καθώς και στην εξαγορά του 12,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ έναντι περίπου 134 εκατ. , στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένων των συμβάσεων Project Finance, διαμορφώθηκε σε 402 εκατ., έναντι 211 εκατ. την 31.12.2025, με την αύξηση να αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος. Το Συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος2 του Ομίλου ανήλθε σε 4,519 δισ. (~91% αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή στην μητρική, non-recourse debt), έναντι 4,297 δισ. την 31.12.2025. Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους 76 εκατ.) διαμορφώθηκαν σε 1,573 δισ., εκ των οποίων 619 εκατ. σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας.