Μεγάλη συγκέντρωση πυρκαγιών το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Κεντρική Μακεδονία

Στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται η επιχειρησιακή πίεση που δέχτηκε το Πυροσβεστικό Σώμα το τελευταίο εικοσιτετράωρο, όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι συνολικά εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικες πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται η επιχειρησιακή πίεση που δέχτηκε το Πυροσβεστικό Σώμα το τελευταίο εικοσιτετράωρο, όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι συνολικά εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικες πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, προκύπτει για ακόμη μία μέρα αρκετά μεγάλη συγκέντρωση συμβάντων στην Κεντρική Μακεδονία που , όπως τονίζεται στη σχετική ενημέρωση, προκαλεί έντονη ανησυχία. «Πυρκαγιές οι οποίες είτε έχουν ελεγχθεί από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος είτε είναι εν εξελίξει στην περιοχή, είναι εμφανές ότι ασκούν ιδιαίτερη πίεση», σημειώνει το υπουργείο στη σχετική ενημέρωση.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η εκδήλωση πολλαπλών ταυτόχρονων πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή απαιτεί συνεχή εγρήγορση και άμεσο συντονισμό των διαθέσιμων δυνάμεων, προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωσή τους πριν λάβουν επικίνδυνες διαστάσεις. Παράλληλα, όπως τονίζεται, ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών στην ίδια περιοχή επιβάλλει τη διάσπαση των διαθέσιμων επιχειρησιακών δυνάμεων, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας.

Μία από τις πλέον απαιτητικές επιχειρήσεις , σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, διεξήχθη στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, «όπου εκδηλώθηκε μία από τις δυσκολότερες πυρκαγιές του 24ώρου». Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκε μια ισχυρή δύναμη αποτελούμενη από 120 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 33 οχήματα, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνδρομή των εθελοντών. Στο πεδίο βρέθηκαν και επιχείρησαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης, η επιχείρηση ενισχύθηκε σημαντικά από αέρος με 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ από την έναρξη του συμβάντος γινόταν επόπτευση του πεδίου επιχειρήσεων από 2 drones. Καθοριστική , όπως σημειώνεται, ήταν και η διεθνής συνδρομή με τη συμμετοχή 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στην περιοχή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προεγκατάστασης Δυνάμεων.

Αυτή την ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 22:00 σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Λιβάδι Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 46 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες και υποδομές, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτίων της.

«Ο μεγάλος αριθμός ενάρξεων, αν συνδυαστεί με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής βλάστησης, ισχυρών ανέμων αλλά και αμελούς ανθρώπινης δραστηριότητας, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης ακραίων πυρκαγιών, ενώ ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε σοβαρό συμβάν με οδυνηρές επιπτώσεις», επισημαίνει το υπουργείο στη σχετική ενημέρωσή του.

Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ