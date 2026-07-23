Βραζιλία: Οι ανθρωποκτονίες στο χαμηλότερο επίπεδο το 2025 - Ρεκόρ στις γυναικοκτονίες

Τον περασμένο χρόνο, 40.775 θάνατοι αυτού του είδους καταγράφηκαν σε έναν πληθυσμό 213 εκατομμυρίων κατοίκων, ήτοι ένας αριθμός περίπου 19 για 100.000 κατοίκους.

Η Βραζιλία κατέγραψε το 2025 το χαμηλότερο ποσοστό ανθρωποκτονιών από πρόθεση σε διάστημα 14 ετών, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε σήμερα μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εξειδικεύεται στο θέμα, μια εξέλιξη που αμαυρώθηκε από τα στοιχεία σχετικά με την αστυνομική βία και τις γυναικοκτονίες.

Το θέμα της ασφάλειας προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους Βραζιλιάνους και αποτελεί ένα καυτό ζήτημα λιγότερο από τρεις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες ο Λούις Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα επιδιώξει την επανεκλογή του.

Η ετήσια έκθεση του βραζιλιάνικου Φόρουμ για τη Δημόσια Ασφάλεια επιβεβαιώνει πως η χώρα της Λατινικής Αμερικής καταγράφει τα καλύτερα αποτελέσματά της στο μέτωπο των «βίαιων θανάτων από πρόθεση» από τότε που η ΜΚΟ ξεκίνησε το 2012 την αποτύπωση των μητρώων της βάσει επίσημων στοιχείων.

Τον περασμένο χρόνο, 40.775 θάνατοι αυτού του είδους καταγράφηκαν σε έναν πληθυσμό 213 εκατομμυρίων κατοίκων, ήτοι ένας αριθμός περίπου 19 για 100.000 κατοίκους.

Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται οι θάνατοι που συνδέονται με αστυνομικές επιχειρήσεις.

Τα καλά νέα» σχετικά με τη μείωση του αριθμού των ανθρωποκτονιών «πρέπει δυστυχώς να αντιμετωπιστούν με επιφύλαξη» λόγω ενός ρεκόρ θανάτων που οφείλονται σε ενέργειες της αστυνομίας από το 2016: αντιπροσώπευαν τον περασμένο χρόνο ένα περιστατικό στα έξι.

Σχεδόν το 80% των θυμάτων ήταν μαύροι.

«Αυτά τα στοιχεία δείχνουν πως το Κράτος (…) αποτελεί μέρος του προβλήματος και όχι μονάχα μέρος της λύσης για τη δημόσια ασφάλεια στη Βραζιλία», προειδοποιεί το Φόρουμ.

Επιπλέον, ο αριθμός των γυναικοκτονιών αυξήθηκε κατά 4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο και ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδά του σε απόλυτες τιμές (1.571), μετά την έναρξη των μητρώων της ΜΚΟ το 2015.

Ο αριστερός πρόεδρος Λούλα θα αντιμετωπίσει στις κάλπες τον Οκτώβριο τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο, γιο του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο (2019-2022).

Ο γιος Μπολσονάρο έχει καταστήσει την ασφάλεια ένα από τα κυριότερα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, σε μια χώρα όπου το οργανωμένο έγκλημα ασκεί εδαφικό έλεγχο σε λαϊκές συνοικίες με εκατομμύρια κατοίκους.

Στήριξε την απόφαση των ΗΠΑ να χαρακτηρίσουν τον Ιούνιο τρομοκρατικές οργανώσεις τα δύο μεγαλύτερα εγκληματικά δίκτυα της Βραζιλίας, το Comando Vermelho και το Primeiro Comando da Capital, ένα μέτρο που απέρριψε ο Λούλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ