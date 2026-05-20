ΔΕΗ: «Τραβάει» 4,25 δισ. ευρώ - «Πάτωμα» τα 18,63 ευρώ ανά νέα μετοχή

Ισχυρής ζήτησης έτυχε η ΑΜΚ της ΔΕΗ, που «σηκώνει» 4,25 δισ. ευρώ με τη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να μην πέφτει κάτω των 18,63 ευρώ για τους σκοπούς της κατανομής

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης όταν άνοιξε το βιβλίο, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 14 δισ. ευρώ ενώ η τελική κατανομή (allocation) θα γίνει αύριο 21 Μαΐου.

«Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 19 Μαΐου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή και για αυτό το μέγεθος προσφοράς. Η ΔΕΗ θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς» υπογραμμίζει η εισηγμένη.

Όπως έγραψε το insider.gr από το πρωί, ο κ. Γιώργος Στάσσης παρέδωσε μαθήματα για το πώς γίνεται μια επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Το γεγονός πως οι επενδυτές υπερκάλυψαν με το «καλημέρα» το ζητούμενο ποσό, αποτελεί ταυτόχρονα ψήφος εμπιστοσύνης στο νέο στρατηγικό πλάνο της ΔΕΗ που προβλέπει επενδύσεις 24 δισ. ευρώ προς επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΔΕΗ, τα επόμενα βήματα στη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι: