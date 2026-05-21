Lamda: «Υψηλές πτήσεις» για το The Mall Athens - Τι γίνεται με το ενεργειακό κόστος

Ανοδικά κινούνται τα μεγέθη του «The Mall Athens», του μεγαλύτερου εγχώριου εμπορικού κέντρου της χώρας (θα διατηρήσει τα πρωτεία μέχρι να «ανοίξει τις πύλες του» το The Ellinikon Mall, στο Ελληνικό), που είναι ενταγμένο στην retail «ομπρέλα» του ομίλου Lamda Development.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα της εταιρείας «The Mall Athens Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», που αφορούν στις υπηρεσίες εκμετάλλευσης του εμπορικού κέντρου « The Mall Athens», ανήλθαν σε 42,8 εκατ. τη χρήση 2025, έναντι 40,4 εκατ. για τη χρήση που έληξε την 31.12.2024. Τα έσοδα της χρήσης 2025 παρουσιάζονται βελτιωμένα σε σχέση με το 2024 λόγω της αύξησης της επισκεψιμότητας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων της Εταιρείας μέσω της αύξησης των πωλήσεων των καταστηματαρχών, καθώς και της προσαρμογής μισθωμάτων βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Η εταιρία εμφανίζει κέρδη μετά φόρων ύψους 69,9 εκατ. για τη χρήση 2025, έναντι 28,3 εκατ. το 2024 και λειτουργική κερδοφορία EBITDA προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών (Operating Malls EBITDA) ύψους 32,7 εκατ. έναντι 32,6 εκατ. του 2024 για το Εμπορικό Κέντρο «The Mall Athens». Επίσης, τα Αναπροσαρμοσμένα Λειτουργικά κέρδη EBITDA, προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών (Adjusted Operating Malls EBITDA) το 2025 αυξήθηκαν κατά 3% στα 34,5 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA ανήλθαν σε 97,5 εκατ. από 56,8 εκατ. το 2024, το σύνολο ιδίων κεφαλαίων σε 242 εκατ. από 171,9 εκατ. το 2024, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 344,4 εκατ. (251 εκατ. ο δανεισμός) και οι βραχυπρόθεσμες σε 32,2 εκατ. (τα 8,35 εκατ. δανεισμός), ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έφτασαν στα 26,72 εκατ. ευρώ, με τις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα 28,43 εκατ. ευρώ στο τέλος 2025.

Οι κύριοι παράγοντες των θετικών αποτελεσμάτων ήταν η αύξηση των πωλήσεων των καταστημάτων (+3% έναντι του 2024) , καθώς και της διατήρησης της υψηλής επισκεψιμότητας κατά τη διάρκεια του έτους 2025 έναντι του 2024. Επιπρόσθετα η μέση πληρότητα του Εμπορικού Κέντρου το 2025 παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα (99%).

Όπως, επίσης, σημειώνεται, σύμφωνα με τις συμβάσεις με τους καταστηματάρχες του εμπορικού κέντρου η βασική πηγή εσόδων (βασικό αντάλλαγμα) αναπροσαρμόζεται βάσει των δεικτών τιμών καταναλωτή που επικρατούν σε κάθε χρονική περίοδο, απορροφώντας σημαντικά τυχόν ανοδικές τάσεις του πληθωρισμού.

Η αξία του Εμπορικού Κέντρου ανήλθε σε 580,1 εκατ. την 31.12.2025, όπως προκύπτει από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή (Savills), αυξημένη κατά περίπου 71,9 εκατ. (+14%) έναντι της αντίστοιχης αξίας την 31.12.2024, αποτυπώνοντας κατά κυριότερο λόγο τις προβλεπόμενες συμβατικά αναπροσαρμογές των μισθωμάτων λόγω αύξησης του πληθωρισμού και την αύξηση των εσόδων των καταστηματαρχών.

Οι προοπτικές του εμπορικού κέντρου

Όπως αναφέρεται, η εταιρία παρακολουθεί την απόδοση του εμπορικού κέντρου «The Mall Athens» μέσω δεικτών, οι κυριότεροι των οποίων, κατά τα διεθνή πρότυπα, είναι ο δείκτης επισκεψιμότητας (σύνολο επισκεπτών) και ο δείκτης πωλήσεων καταστηματαρχών (σύνολο πωλήσεων καταστηματαρχών) που παρουσιάζουν την ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ της τρέχουσας και της συγκριτικής περιόδου. Ο δείκτης επισκεψιμότητας αυξήθηκε κατά τη χρήση του 2025, καταγράφοντας υψηλότερα ποσοστά από τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2024, όπως αναλύεται και παραπάνω. Επιπρόσθετα η μέση πληρότητα του Εμπορικού Κέντρου το 2025 παρέμεινε αμετάβλητη και σε πολύ υψηλά επίπεδα, τα οποία ξεπερνούν σε ποσοστό το 99%.

«Κατόπιν αυτών και έχοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η Εταιρία δραστηριοποιείται, τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και τον ανταγωνισμό θεωρούμε ότι η Εταιρία κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα και με αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης», σημειώνεται από τη Lamda.

Ο πληθωρισμός, το ενεργειακό κόστος, τα επιτόκια

Αναφορικά με τις πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται στις διεθνείς αγορές και στην Ελλάδα, τα έσοδα της Εταιρίας από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με την μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ). Η εν λόγω ρήτρα αναπροσαρμογής μεταφράζεται σε περιθώριο που ανέρχεται περίπου σε 1-2 ποσοστιαίες μονάδες πλέον της μεταβολής του επίσημου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ).

Το κόστος ενέργειας του Εμπορικού Κέντρου The Mall Athens για το 2025 ανήλθε σε 1,1 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση περίπου 18% σε σύγκριση με τη χρήση 2024. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη συγκρατημένη αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία επηρεάστηκε σημαντικά από την πορεία των τιμών φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές. Παρά τη βελτίωση σε ετήσια βάση, το επίπεδο των τιμών ενέργειας παραμένει αυξημένο σε σύγκριση με τα προ της ενεργειακής κρίσης επίπεδα, με τη σχετική μεταβλητότητα να συνεχίζει να επηρεάζει το λειτουργικό κόστος της Εταιρίας.

Όπως σημειώνεται, ο Όμιλος LAMDA Development S.A. παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας με σκοπό να αντιδράσει άμεσα και να αξιοποιήσει πιθανές διαφοροποιήσεις της αγοράς. Τέλος, θα εντατικοποιήσει τις ενέργειές του για την υλοποίηση σε επιλέξιμα ακίνητα «πράσινων» ενεργειακών επενδύσεων έτσι ώστε να μειωθεί το μελλοντικό ενεργειακό κόστος, μέσω του περιορισμού της εξάρτησης από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας.

Αναφορικά με την έκθεση, σε επίπεδο Εταιρίας, στον κίνδυνο των αυξήσεων των επιτοκίων της αγοράς, επισημαίνεται ότι ο εν λόγω κίνδυνος αφορά κυρίως στις δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο. Οι δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο στο τέλος του 2025 (31.12.2025) ανέρχονταν σε περίπου 259,4 εκατ.. Σύμφωνα με τις σχετικές αναλύσεις ευαισθησίας, η μεταβολή κατά +/- 1 ποσοστιαία μονάδα των επιτοκίων αναφοράς (Euribor) του δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο έχει επίπτωση κατά περίπου 3,3 εκατ. στα ετήσια χρηματοοικονομικά έξοδα κι αντίστοιχα και στα προ φόρων αποτελέσματα της Εταιρίας.

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί στενά και αξιολογεί τις εξελίξεις αναφορικά με τη γεωπολιτική αστάθεια αλλά και την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά του σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στις δραστηριότητες της. Σε αυτή τη φάση δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η γενικότερη επίπτωση που μπορεί να έχει στην οικονομική κατάσταση των πελατών της Εταιρίας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και αύξηση των τιμών εν γένει. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της κατά την 31 Δεκεμβρίου 2025.

Περιβαλλοντικά ζητήματα

Στο εμπορικό κέντρο υπάρχουν εγκατεστημένα κεντρικά συστήματα ελέγχου (Building Management Systems) που εξασφαλίζουν την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης, την εφαρμογή κατάλληλων χρονοδιαγραμμάτων λειτουργίας του φωτισμού και του κλιματισμού, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας και μεγιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση.

Επιπλέον, εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην ανακύκλωση (διαχωρισμός πέντε ροών – κατηγοριών υλικών – ανακύκλωσης). Ομοίως, γίνεται περισυλλογή χρησιμοποιημένων ελαίων και λιπών από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του εμπορικού κέντρου από εξουσιοδοτημένες εταιρίες και έτσι αποφεύγεται η κατάληξη αυτών στο δίκτυο αποχέτευσης.

Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τηρούνται αυστηρές προδιαγραφές με την εγκατάσταση συστοιχίας φίλτρων, στα συστήματα εξαερισμού προκειμένου να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα. Η ποιότητα αέρα στους υπόγειους χώρους στάθμευσης του εμπορικού κέντρου ελέγχεται αδιάλειπτα με ειδική αυτόματη εγκατάσταση ώστε ο αέρας να διατηρείται σε σταθερά επιτρεπτά επίπεδα.

Η Εταιρία επενδύει επίσης στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά συστήματα στον χώρο του εμπορικού της κέντρου. Εντός του 2025 ολοκληρώθηκαν τα έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ στη στέγη του Εμπορικού της Κέντρου και ακολούθησε η τελική διαδικασία ηλεκτροδότησής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ.