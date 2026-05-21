Φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα - Επιχείρηση της πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το πρωί στη Δραπετσώνα, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στο διαμέρισμα διέμεναν μία μητέρα με τον γιο της, οι οποίοι απομακρύνθηκαν, ενώ για προληπτικούς λόγους εγκατέλειψαν και οι υπόλοιποι ένοικοι την πολυκατοικία, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος από τους πυκνούς καπνούς και την επέκταση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 20 πυροσβέστες, έξι οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, δίνοντας μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της σε άλλα διαμερίσματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.