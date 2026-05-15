Κοντογεώργης: «Η ΝΔ ανανεώνεται διαρκώς, διατηρώντας τις ρίζες της»

Για πλήθος θεμάτων της επικαιρότητας μίλησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, το βράδυ της Πέμπτης.

Και πρώτα για την κριτική που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από παλαιότερα στελέχη ο κ. Κοντογεώργης διευκρίνισε ότι πρόκειται για στελέχη που έχουν ακολουθήσει διαφορετικές πολιτικές διαδρομές εδώ και χρόνια και ως προς τις αιτιάσεις τους για την ανάγκη μιας πιο πατριωτικής πολιτικής απάντησε ότι «η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι υπηρετεί με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα έναν υπεύθυνο πατριωτισμό». Υποστήριξε, εξάλλου ότι δεν υπάρχει ένας μοναδικός και απόλυτος εκφραστής της επονομαζόμενης «ψυχής της παράταξης».

Και συνέχισε: «Είμαι δέκα χρόνια στην Νέα Δημοκρατία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μία παράταξη που ανανεώνεται στον χρόνο, διευρύνεται, επικαιροποιεί το παρελθόν της χωρίς να χάνει τις ρίζες της και δίνει ιστορικό βάθος στο παρόν της».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο της τρίτης τετραετίας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί μία υπεύθυνη παράταξη η οποία έχει συγκροτημένο σχέδιο και για το μέλλον, ακολουθεί μία συγκεκριμένη εξωτερική και αμυντική πολιτική που ωφελεί την χώρα και ταυτόχρονα απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα επιδιώκοντας συνέχιση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. «Πιστεύω ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εκφράζει την ευρεία κοινωνική συμμαχία που στήριξε την προσπάθεια αυτή από το 2019 και μετά και παραμένει ισχυρή, με ένα μέρος του κόσμου να είναι στην αναμονή, περιμένοντας να ακούσει και να αξιολογήσει ψύχραιμα», ανέφερε επίσης.

Κατά τον κ. Κοντογεώργη, βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία είναι η διατήρηση της ισχυρής και σταθερής παρουσίας της χώρας στο διεθνές περιβάλλον, η αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων μέσω της ενίσχυσης της οικονομίας και της διασφάλισης δημοσιονομικής σταθερότητας, η συνεχής βελτίωση των εισοδημάτων, η η αντιμετώπιση των ζητημάτων που ενδιαφέρουν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, αλλά και θεσμικά ζητήματα, όπως η αξιολόγηση στο δημόσιο, η λειτουργία του πολιτικού συστήματος κ.ά.

Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τις μείζονες προκλήσεις, ο κ. Κοντογεώργης υπενθύμισε τη συζήτηση που διεξάγεται αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη και θα κρίνει τις συνθήκες ζωής για τα επόμενα χρόνια. «Εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας και τον τρόπο που θα χαράξουμε κοινή ευρωπαϊκή πορεία το επόμενο διάστημα. Σε αυτήν τη συζήτηση ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας συμμετέχει ενεργά», σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης.

Τέλος, όσον αφορά στο δημοσίευμα για τα περιουσιακά στοιχεία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Ανδρουλάκη, και την αντιπαράθεση που έχει πυροδοτηθεί, ξεκίνησε από τη διαπίστωση ότι το κλίμα τοξικότητας που έχει δημιουργηθεί στην πολιτική ζωή της χώρας εδώ και καιρό προέρχεται από την τακτική της αντιπολίτευσης να συντηρεί και να τροφοδοτεί τη δημόσια ένταση γύρω από ζητήματα αυτού του τύπου.

«Υπάρχει μία συνεχής κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης για αντίστοιχα ζητήματα, η οποία μπορεί, όμως, και να αντιστραφεί. Η ένταση αυτή, που πηγάζει από μία συγκεκριμένη στρατηγική της αντιπολίτευσης ελλείψει προτάσεων για θέματα που απασχολούν, έχει ως συνέπεια οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση να εκπίπτει σε μία συζήτηση ηθικολογίας. Αυτό δε βοηθάει τη συζήτηση που πρέπει να γίνεται για τα πολλά, τα σημαντικά και τα μείζονα, όπως οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η αναδιάταξη των οικονομιών λόγω της κρίσης στο Ιράν και πολλά άλλα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.