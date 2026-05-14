ΓΣΕΕ: Ορατά τα αποτελέσματα της Κοινωνικής Συμφωνίας

«Η Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφη από τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και που, για πρώτη φορά μετά το 2012, έφερε ουσιαστικές βελτιώσεις στο πλαίσιο των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποδίδει καρπούς», επισημαίνει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) σε ανακοίνωσή της.

Η πρώτη μεγάλη Συλλογική Σύμβαση, μετά τη σύναψη της Κοινωνικής Συμφωνίας, στον χώρο του επισιτισμού και της βιομηχανίας ζαχαρωδών υπεγράφη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και κηρύχθηκε υποχρεωτική με την επικουρία της ΓΣΕΕ για τους περίπου 425.000 εργαζόμενους του κλάδου.

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει αυξήσεις από 8% έως 12% πάνω από τον νομοθετημένο μισθό, προσαύξηση 10% για τυχόν εργασία την 6η ημέρα, επιδόματα και τριετίες, καθώς και θεσμικούς όρους που έμεναν χρόνια παγωμένοι, λόγω των μνημονίων.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, «η υπογραφή της σύμβασης αυτής καταδεικνύει ότι η αγωνιστικότητα, όταν συνοδεύεται με σοβαρότητα, μέθοδο και γνώση, παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα για χιλιάδες εργαζόμενους και διαψεύδει όσους μεμψιμοιρούν και καταγγέλλουν άγονα, υπηρετώντας μικροκομματικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας.

Η Κοινωνική Συμφωνία, όπως η ΓΣΕΕ τόνισε από την πρώτη ημέρα, δεν είναι το τέλος. Είναι η αφετηρία της προσπάθειας. Θα συνεχίσουμε αταλάντευτα στη γραμμή της συνδικαλιστικής δράσης και του κοινωνικού διαλόγου, για να καλυφθούν σύντομα όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι από Συλλογικές Συμβάσεις. Σύντομα θα ανακοινωθούν σημαντικές πρωτοβουλίες της Συνομοσπονδίας για την ίδρυση Τμήματος Συμβάσεων στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών συνδικάτων, που θα αποτελέσει "όπλο" για τους εκπροσώπους μας στο πεδίο των συλλογικών διαπραγματεύσεων».