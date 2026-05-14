Στο χαρτοφυλάκιο της Coface Ελλάδος δύο νέα, πρωτοποριακά προϊόντα

Σειρά νέων προϊόντων παρουσιάζει η Coface στην ελληνική αγορά: το EasyLiner, καθώς και ένα διευρυμένο σύστημα Επιχειρηματικής Πληροφόρησης.

EasyLiner

Με την ανάγκη προστασίας της ρευστότητας να αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης, η Coface Ελλάδος φέρνει στην αγορά το EasyLiner, ένα σύγχρονο συμβόλαιο ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της Μικρής Επιχείρησης.

Δημιουργήθηκε ακριβώς επειδή πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου, αλλά ούτε και το χρόνο για την εξειδικευμένη διαδικασία που σχετίζεται με τις πιστώσεις.

Το EasyLiner έχει σχεδιαστεί για να κάνει την ασφάλιση πιστώσεων εύκολη, προσβάσιμη και άμεσα πολύτιμη για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 500 χιλιάδες έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ, συνδυάζει την απλότητα, την ταχύτητα και την ευελιξία, προσφέροντας εμπιστοσύνη και δυνατότητα ευρύτερων εμπορικών δράσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, χωρίς να προστίθεται πολυπλοκότητα στις δραστηριότητές τους.

Για τις ελληνικές Μικρές Επιχειρήσεις, το EasyLiner προσφέρει:

ένα ενιαίο, αρθρωτό συμβόλαιο, με απλή και σαφή διατύπωση

πλήρη τιμολόγηση: το ασφάλιστρο περιλαμβάνει τέλη αξιολόγησης για πιστωτικά όρια και συνεχή παρακολούθηση πιστοληπτικού κινδύνου, καθώς και τα έξοδα ανάκτησης απαιτήσεων

ευέλικτη κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, για την εγχώρια και διεθνή αγορά καθώς και για εγχώριες ή διεθνείς δραστηριότητες

πλήρως ψηφιακή φόρμουλα, με ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που επιτρέπει στους πελάτες και τις ομάδες πωλήσεων να λαμβάνουν προσφορές και να δημιουργούν συμβόλαια άμεσα

άμεση τιμολόγηση, με βάση μόνο μερικές βασικές λεπτομέρειες: επωνυμία εταιρείας, επιχειρηματικός τομέας, κύκλος εργασιών, αριθμός οφειλετών και προηγούμενες ζημίες

προσαρμοζόμενες παραμέτρους ασφάλισης, σχεδιασμένες για τις πραγματικές επιχειρηματικές ανάγκες κάθε πελάτη

Η έναρξη του EasyLiner στην Ελλάδα προσφέρει στις Μικρές Επιχειρήσεις ένα ισχυρό αλλά απλό εργαλείο για την προστασία της ταμειακής τους ροής, την υποστήριξη της ανάπτυξής τους και το εμπόριο με ασφάλεια.

Πέρα από την προστασία από τον πιστωτικό κίνδυνο και την πλήρη ψηφιακή διαχείριση, το EasyLiner λειτουργεί και ως εργαλείο ανάπτυξης. Ενισχύει την εικόνα της επιχείρησης προς τις τράπεζες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως collateral για χρηματοδότηση, μέσω εκχώρησης του δικαιώματος αποζημίωσης.

H Μαρία Παπαζαρκάδα, Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα σημειώνει: «Με την είσοδό του EasyLiner στην ελληνική αγορά, η Coface επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσφέρει πρακτικές, εύχρηστες και προσιτές λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των Μικρών Επιχειρήσεων».

Business Information

Η Coface στην Ελλάδα λανσάρει στο σύστημα Business Information τη δυνατότητα αξιολόγησης των εταιρειών με στόχο την εμπεριστατωμένη λήψη εμπορικών αποφάσεων. Η Coface συνδυάζει τα διαθέσιμα δεδομένα της αγοράς με εσωτερικές πληροφορίες που παράγονται μέσω της δραστηριότητας ασφάλισης πιστώσεων, ενώ διευρύνει την υπηρεσία προσφέροντας αξιολόγηση και για ελληνικά Α.Φ.Μ. Πλέον, το 90%+ των Α.Φ.Μ. έχουν εξεταστεί, καταχωρισθεί και είναι άμεσα διαθέσιμα.

Με δεδομένη την ευαλωτότητα της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων για το 2026 τα ελληνικά Α.Φ.Μ. δύναται να λάβουν προσωποποιημένη ανάλυση, με στόχο τη μεγαλύτερη ένταξη σε παγκόσμια συστήματα πληροφόρησης.

Το Business Information είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο σε:

B2B επιχειρήσεις

Τράπεζες & χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Εταιρείες factoring & leasing

Εξαγωγικές Εταιρείες

Coface Lens (Analytical Self-Assessment Report)

Ένα αναλυτικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης που βοηθά τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν το πιστωτικό τους προφίλ, να συγκριθούν με τον κλάδο τους και να εντοπίσουν τάσεις και κινδύνους. Πρόκειται για ένα report ωφέλιμο για την παρουσίαση της ολοκληρωμένης εικόνας της εταιρείας προς τρίτους.

Compliance Screening by LSEG

Ολοκληρωμένος έλεγχος συμμόρφωσης μέσω LSEG για κυρώσεις, PEPs, watchlists και adverse medi που ενισχύει τις διαδικασίες KYC/AML και μειώνει τον κανονιστικό κίνδυνο.

Incidents Report

Σύντομο & οικονομικό δελτίο δυσμενών με κύρια χρήση την θεμελίωση μη-κατονομαζόμενης κάλυψης.

