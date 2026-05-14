Μερτς προς Μητσοτάκη: «Συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό - Η χώρα στέκεται πλέον στις δικές της δυνάμεις»

Με το «Βραβείο Καρλομάγνου» τιμήθηκε νωρίτερα σήμερα ο Μάριο Ντράγκι, για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της ευρωζώνης, με την περίφημη φράση του «Ό,τι χρειαστεί» («Whatever it takes») και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Άαχεν, μίλησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η διάδοχος του κ. Ντράγκι στην προεδρία της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος επιφύλαξε μάλιστα θερμό έπαινο για την Ελλάδα.

Ο καγκελάριος Μερτς αναφέρθηκε στην ομιλία του στον «Σούπερ Μάριο», ο οποίος έχει, όπως είπε, καταφέρει όσα για άλλους θα απαιτούσαν «πέντε ζωές», ενώ δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει στους «σωτήρες του ευρώ» και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος έδειχνε «από τη μία πλευρά στον δρόμο του δημοσιονομικού καθησυχασμού και από την άλλη στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων» για τα κράτη-μέλη του ευρώ.

Απευθυνόμενος μάλιστα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε ειδικά στις μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας: «Με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορούμε να πούμε: αυτός ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων ήταν για την Ελλάδα, για πολλούς ανθρώπους στη χώρα σας κ. Πρωθυπουργέ, σκληρός, αλλά αποδείχθηκε σωστός. Η χώρα σας, αγαπητέ Κυριάκο, μπορεί εδώ και καιρό με τις δικές της δυνάμεις -και μάλιστα πρόωρα- να αποπληρώνει τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα. Οι μεγάλες προσπάθειες άξιζαν τον κόπο. Και είμαστε ευγνώμονες για αυτό και συγχαίρουμε εσάς και όλον τον ελληνικό λαό για το πώς το καταφέρατε», δήλωσε ο καγκελάριος, ακολουθούμενος από παρατεταμένο χειροκρότημα.

Στην ομιλία του ο κ. Μερτς εξήρε επίσης τις προτάσεις του Μάριο Ντράγκι για τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό της Ευρώπης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρώπη έχει αφυπνιστεί και έχει κατανοήσει ότι μπορεί να επιβληθεί μόνο μέσω της οικονομικής ισχύος και της ισχύος ασφάλειας. «Η Ευρώπη έχει ως στόχο να γίνει μια δύναμη η οποία θα μπορεί να αντέξει τις καταιγίδες αυτής της νέας εποχής», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζεται στη δική της οικονομική και στρατιωτική ισχύ. «Πρέπει να ορίσουμε με σιγουριά τα δικά μας συμφέροντα. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε για την προστασία αυτών των συμφερόντων», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ