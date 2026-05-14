Kaspersky: Αυξάνονται οι απάτες με στόχο ταξιδιώτες του Μουντιάλ 2026

Χιλιάδες φίλαθλοι που θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά το Μουντιάλ έχουν ήδη ξεκινήσει να οργανώνουν το ταξίδι τους, κλείνοντας αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μεταφορές και κάνοντας κρατήσεις για τη διαμονή τους για τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το τουρνουά. Ωστόσο, παράλληλα με τον ενθουσιασμό των φιλάθλων, αυξάνονται και οι κακόβουλες ενέργειες που εκμεταλλεύονται το γεγονός για οικονομικά οφέλη.

Οι ειδικοί της Kaspersky εξηγούν ποιες διαδικτυακές προσφορές πρέπει να προσέχουν οι φίλαθλοι κατά τον προγραμματισμό του ταξιδιού τους, ώστε να μην χαλάσει η εμπειρία τους ενόψει των επερχόμενων αγώνων.

Το υποτιθέμενο έπαθλο

Στα τέλη του περασμένου Απριλίου, οι ειδικοί της Kaspersky εντόπισαν μια κακόβουλη εκστρατεία που εκμεταλλευόταν το εμπορικό σήμα γνωστής εφαρμογής μεταφορών και στόχευε χρήστες στο Μεξικό. Μια ψεύτικη ιστοσελίδα στα ισπανικά, η οποία υποδυόταν την υπηρεσία, προέτρεπε τους χρήστες να εισαγάγουν τον αριθμό τηλεφώνου και τον κωδικό πρόσβασής τους για να «διεκδικήσουν δώρα».

Στην πραγματικότητα, οι δράστες μιμούνταν ένα αξιόπιστο brand και προσπαθούσαν να υποκλέψουν τα διαπιστευτήρια των χρηστών, οι οποίοι παραπλανήθηκαν από την υπόσχεση μιας ανταμοιβής.

Παράδειγμα ψεύτικης ιστοσελίδας που μιμείται γνωστή υπηρεσία

Εισιτήριο για το Πουθενά

Ορισμένοι κυβερνοεγκληματίες πηγαίνουν «ένα βήμα παραπέρα» και δημοσιεύουν τις προσφορές τους στο dark web. Οι ειδικοί της Kaspersky Digital Footprint Intelligence εντόπισαν διαδικτυακή συζήτηση που διαφήμιζε τέτοιες υπηρεσίες, η οποία δημοσιεύτηκε σε φόρουμ του dark web τον Μάρτιο του 2026. Οι αγγελίες περιλάμβαναν προσφορές για αεροπορικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων και εισιτήρια αγώνων με έκπτωση, υποτίθεται έως και 20% της αρχικής τιμής.

Αυτές οι προσφορές έχουν σχεδιαστεί για να δελεάσουν τους χρήστες και μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνες, καθώς τα θύματα ενδέχεται να χάσουν τα χρήματά τους χωρίς ποτέ να λάβουν τις υπηρεσίες που αγόρασαν.

Παράδειγμα διαφήμισης για υπηρεσίες στο dark web που στοχεύει στους οπαδούς του Μουντιάλ

Στο στόχαστρο επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων

Οι κυβερνοεγκληματίες στοχεύουν επίσης επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τη διοργάνωση. Δεδομένης της υψηλής ζήτησης για βραχυχρόνιες μισθώσεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν καταστεί ελκυστικός στόχος για τους απατεώνες.

Για παράδειγμα, έχει εντοπιστεί ψεύτικος ιστότοπος που ζητούσε τα στοιχεία σύνδεσης σε γνωστή πλατφόρμα μίσθωσης ακινήτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις και οικονομικές απώλειες.

Παράδειγμα ψεύτικης ιστοσελίδας που υποδύεται γνωστή υπηρεσία βραχυχρόνιας μίσθωσης

Μια άλλη συνηθισμένη μέθοδος αφορά απατεώνες που προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα από εταιρείες, προσποιούμενοι ότι εκπροσωπούν γνωστές αεροπορικές εταιρείες και προωθώντας δήθεν προτάσεις επιχειρηματικής συνεργασίας. Σε αυτά τα emails ισχυρίζονται ότι ξεκινούν νέες δραστηριότητες ή ότι διευρύνουν τις πρωτοβουλίες τους και αναφέρουν πως αναζητούν ενεργά προμηθευτές ή εξωτερικούς συνεργάτες.

Εάν κάποιο μέλος του προσωπικού ανταποκριθεί, οι δράστες συνήθως περνούν στο επόμενο στάδιο. Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους, αποστέλλουν πλαστά έγγραφα προς συμπλήρωση και υπογραφή, στα οποία περιλαμβάνονται φόρμες εγγραφής προμηθευτών και συμφωνητικά εμπιστευτικότητας.

Παράδειγμα μπλοκαρισμένου email από απατεώνες

Ο απώτερος στόχος των δραστών που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι να πείσουν την επιχείρηση να καταβάλει μια λεγόμενη «προκαταβολή», η οποία υποτίθεται ότι απαιτείται για την εξασφάλιση προτεραιότητας σε λίστα υποψήφιων συνεργατών. Οι δράστες ισχυρίζονται ότι το ποσό αυτό θα επιστραφεί πλήρως μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας. Στην πραγματικότητα, η υπόσχεση αυτή είναι απολύτως παραπλανητική, καθώς οι δράστες αποσπούν τα χρήματα και δεν τα επιστρέφουν ποτέ στην επιχείρηση.

«Ο ταξιδιωτικός κλάδος, ιδιαίτερα σε περιόδους διεξαγωγής μεγάλων διοργανώσεων, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για διαφορετικές μεθόδους απάτης. Για τους χρήστες, είναι συχνά δύσκολο να διακρίνουν με την πρώτη ματιά έναν νόμιμο ιστότοπο από έναν παραποιημένο ή να ξεχωρίσουν τις αυθεντικές διαφημιστικές επικοινωνίες μιας αξιόπιστης υπηρεσίας από παραπλανητικά email. Για τον λόγο αυτό, συνιστούμε να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη επιφύλαξη προσφορές που φαίνονται υπερβολικά ελκυστικές, ώστε να διατηρούν ασφαλή τα προσωπικά και οικονομικά τους δεδομένα», σχολιάζει η Anna Lazaricheva, Senior Spam Analyst στην Kaspersky.

Για να μην πέσουν θύματα τέτοιων απατών, η Kaspersky προτείνει στους χρήστες τα εξής:

Να ελέγχουν την αυθεντικότητα των ιστοσελίδων πριν εισαγάγουν προσωπικά δεδομένα. Να επιβεβαιώνουν προσεκτικά τη μορφή των URL και την ορθογραφία του ονόματος της εταιρείας.

Να επιλέγουν πάντοτε επίσημες και αξιόπιστες πλατφόρμες εισιτηρίων, ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα από κλοπή και κακή χρήση.

Να ελέγχουν με προσοχή τις ιστοσελίδες για αγορά εισιτηρίων πριν συμπληρώσουν οποιαδήποτε πληροφορία. Είναι σωστό το URL; Υπάρχουν ορθογραφικά λάθη ή προβλήματα στον σχεδιασμό της ιστοσελίδας;

Να χρησιμοποιούν μια αξιόπιστη λύση ασφαλείας που εντοπίζει κακόβουλα συνημμένα και εμποδίζει συνδέσμους phishing. Για προηγμένη προστασία απέναντι στις σύνθετες απειλές ηλεκτρονικού «ψαρέματος», η Kaspersky ενισχύει ενεργά τις λύσεις της για καταναλωτές με προστασία από απάτες που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το 2025, το Kaspersky Premium έλαβε ξανά την ετήσια πιστοποίηση «Approved» στις δοκιμές anti-phishing του κορυφαίου εργαστηρίου δοκιμών AV-Comparatives, γεγονός που αποδεικνύει τις ισχυρές δυνατότητες anti-phishing της υπηρεσίας, οι οποίες έχουν ενισχυθεί με AI.

Να ενεργοποιούν τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) και να παρακολουθούν την κίνηση στους λογαριασμούς τους. Να ενεργοποιούν το 2FA σε ψηφιακές ταυτότητες και τραπεζικές εφαρμογές, καθώς και να ελέγχουν τακτικά για ύποπτες δραστηριότητες.

Για επιχειρηματίες: