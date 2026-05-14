L'Oréal Hellas: Το ισχυρό momentum της αγοράς ομορφιάς στην Ελλάδα και η τεχνολογία αιχμής στις συσκευές

Ψήφος εμπιστοσύνης του γαλλικού πολυεθνικού ομίλου στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς.

Θετική πορεία παρουσιάζει η εγχώρια αγορά ομορφιάς στην Ελλάδα, παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί το τελευταίο διάστημα το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον παγκοσμίως, με αιχμή την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, το ξεκίνημα του 2026 κρίνεται ως πολύ ισχυρό» για τη L'Oréal Hellas που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία ειδών ομορφιάς και περιποίησης και αποτελεί τον leader του κλάδου.

Όπως αποκάλυψε στους εκπροσώπους του Τύπου, στο περιθώριο εκδήλωσης της L'Oréal Hellas, η country managing director της εταιρείας, Alessandra Delfini, «μέχρι και τα τέλη Μαρτίου οπότε υπάρχουν στοιχεία, η αγορά των προϊόντων ομορφιάς στην Ελλάδα κινείται με θετικό βηματισμό», ενώ και η ίδια η εταιρεία έχει καταγράφει άκρως ικανοποιητικές επιδόσεις. «Το momentum είναι θετικό, τα μερίδια αυξάνονται, όλες οι κατηγορίες πηγαίνουν καλά», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πρόθυμος να αγοράσει ο Έλληνας καταναλωτής»

Σύμφωνα με την κυρία Delfini, ο Έλληνας καταναλωτής εμφανίζεται πρόθυμος για αγορές προϊόντων στον κλάδο των ειδών περιποίησης και ομορφιάς. Τα σχόλια, δε, αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μεσούσης της έκρυθμης κατάστασης στον Περσικό Κόλπο.

«Παρακολουθούμε την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση και την αξιολογούμε», έσπευσε να επισημάνει η ίδια.

«Στοίχημα» η καινοτομία

Βασικός πυλώνας της αναπτυξιακής στρατηγικής της L'Oréal Hellas είναι εδώ και χρόνια η καινοτομία. Καινοτομία όχι μόνο σε επίπεδο προϊόντων, αλλά και σε επίπεδο συσκευών. Προς αυτή την κατεύθυνση μάλιστα η εταιρεία ανακοίνωσε το λανσάρισμα της πρώτης συσκευής για στέγνωμα μαλλιών.

Το πρώτο σεσουάρ (πιστολάκι) μαλλιών της L'Oréal Hellas βρίσκεται στην ελληνική αγορά από τον Ιανουάριο και διατίθεται αποκλειστικά στους επαγγελματίες του χώρου, όπως κομμωτές κ.α. Πρόκειται, σύμφωνα με την εταιρεία, για μια απόλυτα καινοτόμα συσκευή για στέγνωμα μαλλιών και μάλιστα χωρίς τη χρήση αέρα, προκειμένου να μειώνεται ο κίνδυνος φθοράς των μαλλιών.

Να σημειωθεί εδώ ότι μέχρι στιγμής η L'Oréal Hellas κυκλοφορούσε στην αγορά τη σειρά SteamPod, ήτοι συσκευή για ίσιωμα μαλλιών.

«Δεν είμαστε μια εταιρεία που πουλάμε μόνο προϊόντα, αλλά γινόμαστε πλέον μια εταιρεία beauty tech, ποντάροντας στην τεχνολογία ομορφιάς», τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Delfini.

Η ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά

Μάλιστα, η «σιδηρά κυρία» της ελληνικής θυγατρικής του γαλλικού κολοσσού χαρακτήρισε τη L'Oréal Hellas όχι μόνο ως μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αλλά ως «ένα μέρος του ελληνικού οικοσυστήματος».

«Η Ελλάδα έχει γίνει το σπίτι μας μέσα από ένα ταξίδι 56 ετών και πλέον δεσμευόμαστε για τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς για τους Έλληνες καταναλωτές», πρόσθεσε.

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, το 2024 η L’Oréal Hellas πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 250,95 εκατ. ευρώ έναντι 221,98 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, αυξημένες κατά 13%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ήταν 71,2% από 70,7% το 2023, ενώ τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε 1.983.994 ευρώ από 3.727.198 ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Η τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε κέρδη ύψους 29,47 εκατ. ευρώ έναντι 25,62 εκατ. ευρώ το 2023, ήτοι αυξημένα κατά 15%, ενώ η εταιρεία έκλεισε το 2024 με τα υψηλότερα διαθέσιμα που είχε ποτέ στην ιστορία της. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υλοποίησε αγορές πάγιου εξοπλισμού αξίας 4.277.707 ευρώ, ενώ το απασχολούμενο προσωπικό ανήλθε κατά μέσο όρο σε 721 άτομα, έναντι 695 ατόμων το 2023.

Να σημειωθεί εδώ ότι η πορεία του γαλλικού ομίλου στην Ελλάδα ξεκίνησε πίσω στο μακρινό 1937, όταν τα πρώτα προϊόντα L’Oréal κυκλοφόρησαν στην αγορά, μέσα από επιλεκτική διανομή. Ωστόσο, με τη σημερινή της μορφή η L’Oréal Hellas λειτουργεί στη χώρα μας από το 1970.