«Βαρίδι» για Wall Street πετρέλαιο και πληθωρισμός

Απώλειες καταγράφει η Wall Street την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών μετά το νέο διπλό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq ενώ το ράλι των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση του πληθωρισμού σε υψηλό τριετίας ασκεί πιέσεις στους δείκτες.

Ο Dow Jones υποχωρεί 0,49% στις 49.459 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,40% στις 7.384 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει 0,54% στις 26.133 μονάδες. Ο «μαύρος χρυσός» κινείται πάνω από τα 100 δολάρια με το αργό Brent να σκαρφαλώνει 3,59%, φτάνοντας τα 107,95 δολάρια ενώ το αμερικανικό WTI προσθέτει 3,64% στα 101,63 δολάρια.

Στο ταμπλό, η Micron Technology -η οποία οδήγησε τον διευρυμένο και τον τεχνολογικό δείκτη σε νέα ιστορικά υψηλά χτες- αποδυναμώνεται 1,8%. Η μετοχή σημείωσε άνοδο άνω του 37% την περασμένη εβδομάδα ενώ ο τίτλος της Advanced Micro Devices και της Qualcomm καταγράφουν απώλειες 0,35% και 6% αντίστοιχα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «απίστευτα αδύναμη» και δήλωσε ότι βρισκόταν «σε μηχανική υποστήριξη», αφού έκανε λόγο για «απαράδεκτη» αντιπρόταση από την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.

Στην τελευταία του αντιπρόταση, η Ισλαμική Δημοκρατία επέμεινε σε πολεμικές αποζημιώσεις, πλήρη έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, απελευθέρωση παγωμένων ιρανικών assets και άρση των κυρώσεων.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) ανέβασε ταχύτητα 0,6% τον Απρίλιο, με ετήσιο ρυθμό ανόδου στο 3,8%, σε υψηλό από τον Μάιο του 2023, με τις πιέσεις να πηγάζουν κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας από τον πόλεμο στο Ιράν.

«Ο ΔΤΚ της Τρίτης σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη ανάγνωση πάνω από το 3%, υποδηλώνοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει στα ύψη σε μεγάλο βαθμό λόγω των επίμονα υψηλών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες θα κυριαρχήσουν για το υπόλοιπο του έτους καθώς η σύγκρουση συνεχίζει να εκτυλίσσεται στη Μέση Ανατολή», επεσήμανε ο Σκάιλερ Γουέιναρντ, επικεφαλής επενδύσεων της Regan Capital.