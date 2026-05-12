Μιχαηλίδου: «Η ψηφιακή γνώση είναι εργαλείο αυτονομίας και ισότιμης συμμετοχής»

Η επίσκεψη της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο Πνευματικό Κέντρο Βριλησσίων για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση».

Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βριλησσίων βρέθηκε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, όπου παρακολούθησε από κοντά την εφαρμογή του προγράμματος «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία». Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο δήμαρχος Βριλησσίων, Ιωάννης Πισιμίσης, και ο αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας, Αδάμ Ασημακόπουλος.

Η υπουργός συνομίλησε με τους ωφελούμενους που συμμετέχουν στα δύο τμήματα του Κόμβου Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων, ο οποίος λειτουργεί στο ΚΑΠΗ Βριλησσίων. Οι συμμετέχοντες μίλησαν για την εμπειρία τους, τις δεξιότητες που αποκτούν και τον τρόπο με τον οποίο η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες διευκολύνει την καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες άνω των 65 ετών και σε Άτομα με Αναπηρία. Στόχος του είναι η απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε οι ωφελούμενοι να μπορούν να επικοινωνούν, να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως το gov.gr, και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές με μεγαλύτερη αυτονομία και σιγουριά.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δήλωσε: «Σήμερα, στα Βριλήσσια, είδαμε στην πράξη τι σημαίνει ψηφιακή ενδυνάμωση. Δεν είναι ένα θεωρητικό πρόγραμμα. Είναι άνθρωποι που μαθαίνουν να χρησιμοποιούν εργαλεία που κάνουν την καθημερινότητά τους πιο απλή, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν, να ενημερώνονται, να κάνουν συναλλαγές, να χρησιμοποιούν υπηρεσίες του Δημοσίου με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να απαντήσει σε μια νέα μορφή ανισότητας: Την ψηφιακή. Σήμερα, η πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι προϋπόθεση συμμετοχής στη σύγχρονη καθημερινότητα. Θέλουμε οι μεγαλύτεροι συμπολίτες μας και τα Άτομα με Αναπηρία να έχουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να κινούνται με περισσότερη αυτονομία, αξιοπρέπεια και σιγουριά».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε: «Η υλοποίηση προγραμμάτων όπως η Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο να σημειώσω χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της προτεραιότητας που δίνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη μείωση των ανισοτήτων και στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και των ΑμεΑ. Πολύ περισσότερο στην εποχή μας όπου τα ψηφιακά εργαλεία είναι πλέον απαραίτητα στη ζωή μας. Ανάλογα προγράμματα κοινωνικής συνοχής μπορούν και γίνονται πράξη χάρη στο μετρήσιμο αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομίας, αλλά και της στρατηγικής επιλογής μας το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέφει σε μόνιμη βάση στην κοινωνία. Επιταχύνουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας για την Ελλάδα που μας αξίζει».

Στον Δήμο Βριλησσίων λειτουργεί ένας Κόμβος Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων, με δύο τμήματα εκπαίδευσης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.