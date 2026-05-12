Νέοι κανόνες για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες

Ολοκληρώθηκε χθες, το Προεδρικό Διάταγμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες και διακινήθηκε στα συναρμόδια υπουργεία. Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το ΠΔ θωρακίζει την προστασία των μοναδικών οικοσυστημάτων των νησιών, των νησίδων και της θαλάσσιας περιοχής του Αιγαίου.

Ειδικότερα, στο ΠΔ απαγορεύεται οριζόντια η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων που έρχονται σε επαφή με τον θαλάσσιο πυθμένα, ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις του «Αμοργοράματος» ενώ παράλληλα προβλέπεται η εισαγωγή κανόνων για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Αφού ληφθούν τα σχόλια από τα συναρμόδια υπουργεία και μετά από σύντομη δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο θα κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τελικό έλεγχο νομιμότητας.