Η Βιοιατρική και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενώνουν δυνάμεις

Με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, η Βιοιατρική υποστηρίζει τους αθλητές και τις αθλήτριες της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας.

Ο Όμιλος Βιοιατρική, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, ανακοινώνει πως ενώνει τις δυνάμεις του με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), ως «Επίσημος Πάροχος Υγείας & Πρόληψης», ενισχύοντας έμπρακτα την αποστολή της για την προαγωγή της υγείας.

Με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, η Βιοιατρική υποστηρίζει τους αθλητές και τις αθλήτριες της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προετοιμασία και την αγωνιστική τους πορεία σε διεθνείς διοργανώσεις. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ένα εκτεταμένο δίκτυο υπερσύγχρονων διαγνωστικών κέντρων, η Βιοιατρική λειτουργεί ως ένας ισχυρός πυλώνας φροντίδας και πρόληψης, διασφαλίζοντας στους αθλητές πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με επιστημονική αρτιότητα και τεχνολογική υπεροχή.

Ο κ. Γεώργιος Σπανός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Βιοιατρική ανέφερε: «Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς να βρισκόμαστε στο πλευρό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών και αθλητριών της χώρας μας. Στη Βιοιατρική πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της πρόληψης και της επιστημονικής υποστήριξης, και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην προσπάθεια των αθλητών και αθλητριών της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας να επιτύχουν τους στόχους τους και να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο υψηλότερο επίπεδο».

Ο κ. Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος της ΕΟΕ δήλωσε: «Η υγεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απόδοση και την επιτυχία των αθλητών μας. Μέσα από τη συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με τον Όμιλο Βιοιατρική, διασφαλίζουμε την άμεση πρόσβασή τους σε υπηρεσίες πρόληψης και ιατρικού ελέγχου υψηλού επιπέδου. Η υποστήριξη αυτή ενισχύει ουσιαστικά την προετοιμασία τους, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, διασφαλίζει τη σταθερότητα της αγωνιστικής τους κατάστασης και συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων τους και στην επιτυχημένη εκπροσώπηση της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο».

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη δέσμευση και των δύο οργανισμών να επενδύουν στην υγεία, την πρόληψη και την αριστεία.