Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ είναι «εξαιρετικά αισιόδοξος» για το μέλλον της Συμμαχίας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι είναι «εξαιρετικά αισιόδοξος» για το μέλλον της Συμμαχίας. «Όταν εξετάζεις το μέλλον βραχυπρόθεσμα, φυσικά υπάρχουν συζητήσεις για το Ιράν και για το πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι σύμμαχοι στην Ευρώπη θα είναι σε θέση να συνδράμουν ένα προκύψει ανάγκη στα Στενά του Ορμούζ» δήλωσε ο Ρούτε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μαυροβούνιο.

«Όταν όμως το εξετάζεις το πιο θεμελιώδες ερώτημα για τον μέλλον του ΝΑΤΟ, είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος» προσέθεσε ο ίδιος, αναφερόμενος στις δεσμεύσεις των Ευρωπαίων συμμάχων και του Καναδά να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

«Δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας να εξισώσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες με αυτές των ΗΠΑ, αλλά επίσης επειδή πρέπει να αμυνθούμε έναντι των αντιπάλων μας, κυρίως της Ρωσίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ