Αύριο η ψήφιση του φορολογικού ν/σ στην Ολομέλεια

Νέες διαβεβαιώσεις για βελτιώσεις στο φορολογικό ν/σ από τον Υφ. Εθνικής Οικονομίας. Ολοκληρώθηκε στην επιτροπή η επεξεργασία του.

Ολοκληρώθηκε και σε β' ανάγνωση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά «ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις». Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε επί της αρχής του μόνο από τους βουλευτές της ΝΔ, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης -εκτός του ΚΚΕ που καταψήφισε- επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφιση του από την Ολομέλεια.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γιώργος Κώτσηρας ανταποκρινόμενος στις προτάσεις κομμάτων και φορέων προχώρησε σε νομοτεχνική βελτίωση, μειώνοντας από 15.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ και από 5.000 ευρώ σε 3.500 τα παράβολα για τις φορολογικές δεσμευτικές απαντήσεις της διοίκησης σε επενδυτές.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας θα αξιολογήσει και άλλα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί τόσο από αρμόδιους φορείς, όσο και από τα κόμματα τονίζοντας χαρακτηριστικά, «εδώ είμαστε, θα αξιολογηθούν όλες οι προτάσεις που κινούνται σε ρεαλιστική κατεύθυνση, ώστε να δώσουμε ολοκληρωμένες και δίκαιες λύσεις».

Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, «στόχος του νομοσχεδίου είναι κατά κύριο λόγο η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή, δημιουργώντας ένα στιβαρό, σοβαρό, σύγχρονο, διαφανές και δίκαιο φορολογικό σύστημα». «Δεν υπάρχει προστιμολαγνεία, όμως δεν μπορεί να υπάρχει και ασυδοσία στην φορολογική απάτη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχευση των διατάξεων είναι η αναλογικότητα των φορολογικών επιβαρύνσεων των πολιτών, και η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου».

Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος εστίασε την κριτική και τις προτάσεις του στις προβλέψεις του νομοσχεδίου για την επιβολή προστίμων, σημειώνοντας ότι «τίποτα το ουσιαστικό δεν αλλάζει, ώστε να γίνει δικαιότερο το φορολογικό σύστημα».

«Είναι μεν θετικές οι διατάξεις και στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν φτάνουν. Χρειάζεται εξορθολογισμός και πιο γενναία ρύθμιση για να αντιμετωπιστεί ο παραλογισμός και οι υπερβολές που υπάρχουν στο φορολογικό μας σύστημα», επεσήμανε ο κ. Κουκουλόπουλος. Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, υποστήριξε ότι «πίσω από τον τίτλο του διοικητική φορολογική μεταρρύθμιση βρίσκεται ένα ακόμα πολυνομοσχέδιο με ετερόκλητες διατάξεις».

«Το θέμα δεν είναι να είναι ένα φορολογικό σύστημα αυστηρό στα χαρτιά και ανεπαρκές στην πράξη», ανέφερε υπογραμμίζοντας ότι «μεταφέρει για άλλη μια φορά το βάρος της συμμόρφωσης στους μικρομεσαίους φορολογούμενους πολίτες απαλλάσσοντας ή διευκολύνοντας φορολογικά τους μεγάλους επιχειρηματίες».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΚΕ, Χρήστος Τσοκάνης, υποστήριξε ότι «και αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν δίνει καμία λύση στα τεράστια αδιέξοδα των ελλήνων πολιτών αντίθετα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις, τις διευκολύνσεις και τις περαιτέρω φοροελαφρύνσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων».

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σημείωσε ότι «η αρχή του νομοσχεδίου είναι πως να αποδομήσουμε το δημόσιο τομέα, χωρίς να υπάρχει κανένα ενδιαφέρον και στόχος από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και δίκαια τις μεγάλες κοινωνικές φορολογικές ανισότητες».

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος, κατηγόρησε τη κυβέρνηση ότι «κάνει επιλεκτική ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας επιβραβεύοντας φορολογικά τους μεγάλους εισοδηματίες και εξακολουθώντας να επιβαρύνει τους πολίτες και τους επαγγελματίες με μικρά εισοδήματα».

Ο ειδικός αγορητής της «ΝΙΚΗΣ», Ανδρέας Βορύλλας, ανέφερε ότι «απουσιάζει από την κυβερνητική βούληση η ουσιαστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς την ίδια στιγμή που αυξάνει την πίεση στους μικρούς και μικρομεσαίους φορολογούμενους πολίτες δείχνει μεγάλη ανοχή στους μεγαλοφοροφυγάδες».

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, έκανε λόγο για «ένα προβληματικό νομοσχέδιο, χωρίς ενιαία σύλληψη, αλλά με κολάζ ετερόκλητων διατάξεων και με φωτογραφικές προνομιακές πελατειακές διατάξεις.

Όπως υποστήριξε, «τα μέτρα που προβλέπει δεν είναι για την πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά είναι διαδικασία φοροεπιδρομής σε βάρος των πολιτών».

Ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Καρασμάνης, σε παρέμβαση του, ζήτησε «να σταματήσει η αδικία που συντελείται για τους παραγωγούς λαϊκών αγορών και να ενταχθούν και αυτοί στις αντίστοιχες φοροαπαλλαγές που έχουν οι πωλητές αγροτικών προϊόντων».

Την πρόταση αυτή είχε καταθέσει και ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως «μία σημαντική θεσμική παρέμβαση που θωρακίζει τη διαφάνεια και την κοινωνική δικαιοσύνη και αντιμετωπίζει ουσιαστικά και αποτελεσματικά τις σύγχρονες μορφές φοροδιαφυγής που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανέλεγκτες, επιβαρύνοντας τους συνεπείς πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ