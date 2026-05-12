Η Alpha Bank παραδίδει ανακαινισμένο το αμφιθέατρο του Χωρέμειου Ερευνητικού Εργαστηρίου του ΕΚΠΑ

Προσηλωμένη στο όραμά της για την ενίσχυση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τη δημόσια υγεία, η Alpha Bank συνέβαλε καθοριστικά στην ανακαίνιση του Χωρέμειου Ερευνητικού Εργαστηρίου της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», σε συνεργασία με την Alpha Real Estate, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται, το ανακαινισμένο αμφιθέατρο, ένας χώρος ιστορικά ταυτισμένος με την εκπαίδευση γενεών παιδιάτρων, παραδίδεται πλήρως αναβαθμισμένος, με σύγχρονες τεχνικές και οπτικοακουστικές υποδομές, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της σύγχρονης ιατρικής εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως επιστημονικής κατάρτισης. Το νέο Χωρέμειο φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο μάθησης, ανταλλαγής γνώσης και επιστημονικού διαλόγου για φοιτητές, ειδικευόμενους και επαγγελματίες υγείας από ολόκληρη τη χώρα.

«Στεκόμαστε δίπλα στους επιστήμονες του αύριο»

Η εκδήλωση παράδοσης του ανακαινισμένου αμφιθεάτρου πραγματοποιήθηκε παρουσία Πρύτανη του ΕΚΠΑ, καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, του CEO της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, του CEO της Alpha Real Estate Γιάννη Γκάνου, της Διευθύντριας της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, καθηγήτριας Χριστίνας ΚανακάGantenbein, καθώς και μελών της ακαδημαϊκής και ιατρικής κοινότητας.

Ο Βασίλης Ψάλτης στο χαιρετισμό του τόνισε πως η υποστήριξη της αναβάθμισης του Χωρεμείου εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Alpha Bank για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της δημόσιας υγείας στη χώρα μας. «Για εμάς στην Alpha Bank, η στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών δεν είναι μια μεμονωμένη ενέργεια. Είναι μέρος μιας σταθερής επιλογής: να επενδύουμε σε ό,τι ενισχύει την ανθεκτικότητα και τη συνοχή της κοινωνίας – στην εκπαίδευση, στην υγεία, στους θεσμούς που στέκονται δίπλα σε κάθε πολίτη. Έτσι, η σύνδεση μας με το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, μέσα στο μεγαλύτερο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της χώρας, αποτέλεσε όχι απλά μία πρόκληση, αλλά και μία διαβεβαίωση ότι η τράπεζα μας στέκεται δίπλα σε κάθε «Αύριο», ώστε η χώρα μας να μπορέσει να προσφέρει στους νέους επιστήμονες εκπαίδευση με σύγχρονα μέσα σε ένα αναβαθμισμένο χώρο», υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης.

Τόνισε δε πώς «η σημερινή συμβολή της Alpha Bank δεν αφορά μόνο την ανακαίνιση ενός κτιρίου, αλλά κυρίως όσα θα γεννηθούν μέσα σε αυτόν τον χώρο – τη γνώση, την καινοτομία και την επιστημονική πρόοδο που θα υπηρετήσουν την υγεία του παιδιού για πολλές δεκαετίες ακόμη».

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, τόνισε: «Η ανακαίνιση του αμφιθεάτρου του Χωρέμειου Εργαστηρίου δεν είναι απλώς μια αναβάθμιση υποδομής. Είναι μια επένδυση στην ακαδημαϊκή και κλινική αποστολή του ΕΚΠΑ, που δημιουργεί σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και επιστημονικής ανταλλαγής για εκατοντάδες φοιτητές και επαγγελματίες υγείας κάθε χρόνο. Ευχαριστούμε την Alpha Bank για αυτή την ουσιαστική παρουσία στο πλευρό μας».

Η Διευθύντρια της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, καθηγήτρια Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, υπογράμμισε: «Εκπροσωπώ εδώ μια ολόκληρη κοινότητα — ειδικευόμενους, φοιτητές, νέους παιδιάτρους που ονειρεύονται να κτίσουν ένα αύριο γεμάτο παιδικά χαμόγελα. Η στήριξη της Alpha Bank σε αυτό τον χώρο είναι κάτι παραπάνω από χορηγία. Είναι ένα μήνυμα ότι η γνώση και η φροντίδα έχουν συμμάχους».

Στόχος η δημιουργία κοινωνικής αξίας

Η ανακαίνιση του Αμφιθεάτρου του Χωρέμειου εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Alpha Bank για τη δημιουργία διαρκούς κοινωνικής αξίας, με έμφαση στην υγεία, την εκπαίδευση και την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερα στον τομέα της δημόσιας υγείας, η Alpha Bank στηρίζει σταθερά νοσοκομεία και δομές φροντίδας σε ολόκληρη τη χώρα, μέσω στοχευμένων δωρεών ιατρικού εξοπλισμού και φαρμάκων.

Μέχρι σήμερα, έχουν ενισχυθεί 138 δομές σε όλη την Ελλάδα με 421.839 τεμάχια ιατρικών μηχανημάτων και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού. Οι δομές εξοπλίζονται με βάση τις καταγεγραμμένες τους ανάγκες, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και στην ενίσχυση του του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου, αποδεικνύεται η μεγάλη συνεισφορά του προγράμματος, καθώς για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε σε αυτό, επεστράφη κοινωνική αξία τουλάχιστον 11,46 ευρώ. Η στήριξη της αναβάθμισης του αμφιθεάτρου αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της συμπλήρωσης 100 ετών συνεχούς λειτουργίας της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ το 2026, αναδεικνύοντας τη αξία των συνεργειών που δημιουργούν μακροπρόθεσμο όφελος για την κοινωνία και τη νέα γενιά επιστημόνων.