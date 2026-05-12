Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές - Απώλειες άνω του 2,5% για τον τραπεζικό δείκτη

Υπό συνεχή πίεση βρέθηκαν την Τρίτη μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Αφορμή για ρευστοποιήσεις αποτέλεσε η απόρριψη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ της ιρανικής απάντησης στην αμερικανική πρόταση συμβιβασμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας με το Ιράν και, παρόλο που οι δηλώσεις του τείνουν να έχουν πλέον μικρότερο αντίκτυπο στις αγορές, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι.

Όπως επισημαίνουν ξένοι αναλυτές, οι θέσεις των δύο πλευρών εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά, κάτι που το προηγούμενο διάστημα έδειξαν να παραβλέπουν οι αγορές, εν μέσω αισιοδοξίας για μια συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν. Και, με τα τωρινά δεδομένα, η επίτευξη συμφωνίας είναι μάλλον απίθανο να αποδειχθεί τόσο εύκολη όσο πολλοί ανέμεναν.

Φυσικά, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, διατηρώντας στα ύψη τις τιμές της ενέργειας, πιέζοντας τον πληθωρισμό και επηρεάζοντας τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Σε περίπτωση που υπάρξει νέα κλιμάκωση, τότε όχι μόνο θα καταστεί λιγότερο πιθανή μια άμεση συμφωνία, αλλά πιθανότατα θα πληγεί περαιτέρω η αγορά πετρελαίου, σε περίπτωση που υπάρξουν νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν σήμερα και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που έδειξαν άνοδο σε υψηλά τριετίας. Σε αυτό το κλίμα, ο γερμανικός DAX στη Φρανκφούρτη βρέθηκε να υποχωρεί περί του 1,3%, στο Λονδίνο που βιώνει ένα πολιτικό «θρίλερ» καταγράφονταν απώλειες περί του 0,4%, ενώ πτωτικά κινήθηκε και ο γαλλικός CAC40 σε ποσοστό κοντά στο 1%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, εν μέσω ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.266,42 μονάδες με απώλειες 1,26%. Κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών, ο ΓΔ βρέθηκε ενδοσυνεδριακά να υποχωρεί έως 1,59% και μέχρι τις 2.258,78 μονάδες.

Εντονότερες υπήρξαν πιέσεις στον τραπεζικό δείκτη που υποχώρησε 2,65% στις 2.582,77 μονάδες, κλείνοντας ελάχιστα πάνω από τα χαμηλά ημέρας. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος 1,95% της Optima στα 9,68 ευρώ. Στον αντίποδα, οι μετοχές Eurobank και Τρ. Κύπρου έκλεισαν με απώλειες περί του 4,1%, ακολούθησε η Alpha Bank στα 3,57 ευρώ υποχωρώντας 2,72%, ενώ για τις ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 2,33% και 1,77% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,5 με 46 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 70 σε αρνητικό και 33 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή. Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος έφτασε τα 287,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 50,27 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχώρισε ένα πακέτο 1,21 εκατ. μετοχών της ΕΤΕ αξίας 17,16 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχώρισε η άνοδος 4,82% της Motor Oil στα 37 ευρώ, καθώς και τα κέρδη των ElvalHalcor (+2,92%) και Aegean (+2,25%). Για τη Helleniq Energy τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,23% στα 9,87 ευρώ, και ακολούθησαν με μικρότερα κέρδη οι μετοχές των ΔΑΑ (+1%), Viohalco (+0,55%), ΟΤΕ (+0,27%), Σαράντης (+0,27%), Coca-Cola HBC (+0,20%) και Metlen (+0,05%).

Πέραν των τραπεζών, στον αντίποδα βρέθηκε η Jumbo με απώλειες 3,26% στα 3,80 ευρώ. Aktor και Allwyn υποχώρησαν 2,68% και 2,43% αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι μετοχές των Τιτάν (-1,49%), ΕΥΔΑΠ (-1,36%), Lamda Development (-1,22%), Cenergy (-1,02%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,02%) και ΔΕΗ (-0,80%).