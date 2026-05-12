Πού χτυπάει «κόκκινο» η ρύπανση στην Αθήνα; Δες αν η γειτονιά σου είναι στη λίστα

H Αθήνα εκτός ορίων ΠΟΥ για την ποιότητα αέρα. Δείτε ποιες περιοχές πρωταγωνιστούν στη ρύπανση με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά.

H τελευταία έκθεση της IQAir είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για τη δημόσια υγεία. Από τις 9.446 πόλεις που εξετάστηκαν παγκοσμίως, η Αθήνα επιμένει να ανήκει στο αρνητικό γκρουπ των πόλεων που αποτυγχάνουν να προσφέρουν στους πολίτες τους καθαρό αέρα. Τα PM2.5 είναι αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα.

Λόγω του μεγέθους τους, δεν σταματούν στη μύτη ή στον λαιμό. Εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες και περνούν απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας από φλεγμονές μέχρι καρδιαγγειακά νοσήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ως ασφαλές όριο τα 5 μg/m³. Η Αθήνα, δυστυχώς, παίζει σε «άλλη πίστα».

