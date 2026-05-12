Ψήφος δια πληρεξουσίου: Η ιστορική αλλαγή στο Ευρωκοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι καμία γυναίκα δεν θα χρειαστεί ξανά να επιλέξει ανάμεσα στο ρόλο της ως μητέρα και το καθήκον της ως εκπρόσωπος των πολιτών.

Η Ευρώπη κάνει ένα γενναίο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της, αποδεικνύοντας ότι η πολιτική μπορεί –και επιβάλλεται– να προσαρμόζεται στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Εκλογικής Πράξης, καθιερώνοντας την ψήφο δια πληρεξουσίου (proxy voting).

Πρόκειται για μια ιστορική μεταρρύθμιση που επιτρέπει στις ευρωβουλευτές να μεταβιβάζουν το δικαίωμα ψήφου τους σε περιπτώσεις μητρότητας, διασφαλίζοντας ότι η φωνή τους δεν θα σιωπήσει ποτέ. Η μεταρρύθμιση υιοθετήθηκε με τη συντριπτική πλειοψηφία των 616 ψήφων υπέρ, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και προόδου.

