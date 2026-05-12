Ράλι τιμών και αβεβαιότητα ωθούν τους Γερμανούς στον εσωτερικό τουρισμό

Λιγότερο ελκυστικά για τους Γερμανούς καθίστανται τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων λόγω των υψηλών τιμών, της πολιτικής αβεβαιότητας και των διεθνών κρίσεων, εκτιμά ο Γερμανικός Σύνδεσμος Τουρισμού και αναμένει αύξηση της κίνησης στους εγχώριους προορισμούς.

«Η αβεβαιότητα οδηγεί τους ανθρώπους να κάνουν διακοπές στη χώρα τους», δήλωσε στο ARD ο Νόρμπερτ Κουντς από τον Γερμανικό Σύνδεσμο Τουρισμού, εξηγώντας ότι για το καλοκαίρι του 2026 πολλοί παραθεριστές είναι επιφυλακτικοί. «Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, η ασταθής πολιτική κατάσταση σε πολλές περιοχές του κόσμου και το αυξανόμενο κόστος επηρεάζουν τις αποφάσεις τους», ανέφερε ο κ. Κουντς.

Στο ίδιο πνεύμα, η Τόνια Σουλτς του Park Aktiv Resort στην περιοχή μεταξύ Βαυαρίας, Έσσης και Θουριγγίας, ανέφερε ότι η ζήτηση σταδιακά αυξάνεται αισθητά, με βασικό πλεονέκτημα την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Ταξιδιώτες που επέλεγαν κατά το παρελθόν την Ασία, φέτος εκτιμάται ότι θα την αποφύγουν, κυρίως λόγω της κατάστασης στις χώρες συνήθους μετεπιβίβασης, όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σημείωσε ο κ. Κουντς.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Τουρισμού, το 41% των Γερμανών που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν εντός των προσεχών τριών μηνών σχεδιάζει να περάσει τις διακοπές του στο εσωτερικό, ενώ το 15% σχεδιάζει ακόμη και δύο ή τρία τέτοια ταξίδια εντός Γερμανίας. Ο Κρίστιαν Ένγκελχαρντ από τον Τουριστικό Σύνδεσμο Έσσης επισήμανε επίσης την αυξητική τάση, διευκρίνισε όμως ταυτόχρονα και ότι τα εγχώρια ταξίδια προγραμματίζονται συχνά την τελευταία στιγμή, κατά συνέπεια είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς από τώρα πώς θα εξελιχθεί η τουριστική περίοδος.

Η Γιούλια Ροντρίγκεζ Ντίας, η οποία διατηρεί στο Instagram λογαριασμό αφιερωμένο στα ταξίδια με παιδιά, αναφέρθηκε ακόμη σε τάση για επιλογή απλούστερων και οικονομικότερων καταλύματα, όπως π.χ. οι νεανικές εστίες, οι οποίες υπάρχουν σε όλη τη Γερμανία και καθίστανται όλο και πιο δημοφιλείς.

Ταυτόχρονα, οι περιοχές της Γερμανίας οι οποίες στηρίζονται περισσότερο στον τουρισμό από το εξωτερικό, όπως η Φρανκφούρτη, φαίνεται ότι δεν προτιμώνται αυτή τη χρονιά. Ο Τόμας Φέντα από το Γραφείο Τουρισμού της πόλης δήλωσε ότι παρατηρούνται μειώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχεία πολυτελείας, τα οποία συνήθως προτιμούν οι επισκέπτες από το εξωτερικό, αλλά και στην κατανάλωση στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους.

Παρόλη πάντως την αβεβαιότητα, επισημαίνεται στο ρεπορτάζ του ARD, είναι σαφές ότι πολύ λίγοι Γερμανοί θα ήθελαν να απαρνηθούν τις διακοπές τους, αν φαίνεται να αλλάζει ο τρόπος ταξιδιού που επιλέγουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ