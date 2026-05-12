Το Ιράν διεύρυνε την περιοχή που ορίζει ως τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν διεύρυνε, για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, τη ζώνη που ορίζει ως Στενά του Ορμούζ ανάγοντάς το σε μία «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Πλέον το Ιράν δεν θεωρεί ότι το Στενό είναι μια στενή λωρίδα θάλασσας γύρω από μερικά νησιά. Αντιθέτως, με βάση τον νέο ορισμό, έχει διευρυνθεί σημαντικά σε έκταση και έχει αποκτήσει μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία, δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός διευθυντής του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Fars.

«Στο παρελθόν, τα Στενά του Ορμούζ οριζόταν ως μια περιορισμένη περιοχή γύρω από νησιά όπως το Ορμούζ και το Χενγκάμ, αλλά σήμερα η άποψη αυτή έχει αλλάξει», τόνισε.

Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου περνά υπό κανονικές συνθήκες από τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί πύλη εισόδου για τον Κόλπο και βασική εξαγωγική οδό για χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κατάρ.

Ο Ακμπαρζαντέχ δήλωσε ότι πλέον το Στενό ορίζεται ως μια στρατηγική ζώνη που εκτείνεται από την πόλη Τζασκ στα ανατολικά ως το νησί Σίρι στα δυτικά, χαρακτηρίζοντάς τη «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή».

Στις 4 Μαΐου, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη που έδειχνε μια νέα ζώνη ελέγχου η οποία εκτεινόταν σε μέρος της ακτογραμμής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Κόλπο του Ομάν.

Η περιοχή αυτή εκτεινόταν από το βουνό Μομπάρακ του Ιράν και το εμιράτο Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα ανατολικά ως το ιρανικό νησί Κεσμ και το εμιράτο Ουμ αλ Κουγουάιν στα δυτικά.

Με τη σημερινή ανακοίνωση φαίνεται ότι περιοχή αυτή έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.

Τα ιρανικά πρακτορεία Fars και Tasnim μετέδωσαν σήμερα ότι το πλάτος του Στενού του Ορμούζ, το οποίο όπως επεσήμαναν προηγουμένως ήταν 20 ως 30 μίλια, έχει αυξηθεί πλέον στα 200 με 300 μίλια.

Η περιοχή σχηματίζει «μια πλήρη ημισέληνο», τόνισε το Tasnim.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ