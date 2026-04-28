GM: Αναβάθμιση guidance για το 2026 - Επιστροφή 500 εκατ. δολαρίων από δασμούς Τραμπ

Σε αναβάθμιση του guidance της για το 2026 προχώρησε η General Motors, αφού ξεπέρασε σημαντικά τις προβλέψεις της Wall Street για τα κέρδη του πρώτου τριμήνου, με «ένεση» 500 εκατ. δολαρίων στα EBITDA από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να τερματίσει και να επιστρέψει ορισμένα ποσά που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, η GM ανακοίνωσε κέρδη 3,7 δολάρια ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 2,62 δολ/μτχ, με έσοδα 43,62 δισ. δολαρίων, με τους αναλυτές να προσδοκούν 43.68 δισ. δολάρια. Ωστόσο, το ακριβές ποσό που θα λάβει μετά το μπλόκο στους δασμούς Τραμπ παραμένει άγνωστο, καθώς είναι μέρος των 160 δισ. δολαρίων σε πιθανά refunds σε εταιρείες, αφού κρίθηκαν παράνομες τον Φεβρουάριο από το Ανώτατο Δικαστήριο με απόφαση 6-3.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ στην ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών της για το 2026 συμπεριλαμβάνει προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων μεταξύ 13,5 δισ. δολαρίων και 15,5 δισ. δολαρίων, ή 11,50 έως 13,50 δολαρίων ανά μετοχή, αυξημένα κατά 500 εκατ. δολάρια ή 50 σεντς ανά μετοχή, από το προηγούμενο forecast της. Τα καθαρά κέρδη θα κυμανθούν από 9,9 δισ. δολάρια σε 11,4 δισ. δολάρια, με ελεύθερες ταμειακές ροές 16,8 δισ. δολαρίων - 20,8 δισ. δολαρίων, αυξημένες από 19 δισ. και 23 δισ. δολάρια.

Χωρίς την εφαρμογή των δασμών, τα προσαρμοσμένα κέρδη της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο θα ήταν ακόμα καλύτερα από τις προσδοκίες και θα ήταν αυξημένα κατά περίπου 7,5% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της GM, Μαίρη Μπάρα, σε επιστολή της προς τους μετόχους, δήλωσε ότι το τρίμηνο ξεπέρασε τις προσδοκίες της εταιρείας.