Enaon: Ποιες πόλεις θα πάρουν αέριο μέχρι τον Μάρτιο του 2027 – Άνοδος 15% στις νέες ενεργοποιήσεις από χρόνο σε χρόνο

Την διεύρυνση των καταναλωτών φυσικού αερίου στην Ελλάδα αποτυπώνουν τα νεότερα στοιχεία με τις νέες ενεργοποιήσεις καταναλωτών να παρουσιάζουν αύξηση κατά 15% το πρώτο πεντάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ενώ ανάλογη τάση να αποτυπώνεται στην περίπτωση των βιομηχανικών καταναλωτών.

Την διεύρυνση των καταναλωτών φυσικού αερίου στην Ελλάδα αποτυπώνουν τα νεότερα στοιχεία με τις νέες ενεργοποιήσεις καταναλωτών να παρουσιάζουν αύξηση κατά 15% το πρώτο πεντάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ενώ ανάλογη τάση να αποτυπώνεται στην περίπτωση των βιομηχανικών καταναλωτών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνάντηση εργασίας της Enaon με εκπροσώπους του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) και των Χρηστών Διανομής, ο Διαχειριστής προχωρά με αμείωτη ένταση το σχέδιο διείσδυσης του φυσικού αερίου ανά την επικράτεια της χώρας με τους άμεσους στόχους να περιλαμβάνουν την σύνδεση των Πρέβεζα, Ιωάννινα, Πάτρα και Πύργο εντός του 2026 για να ακολουθήσουν οι πόλεις Αγρίνιο, Άρτα και Ηγουμενίτσα στις αρχές του 2027.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, ότι το φυσικό αέριο έχει ήδη φτάσει στις ΒΙΠΕ σε Πάτρα και Ιωάννινα, γεγονός που αποδεικνύει την ιδιαίτερη έμφαση του Διαχειριστή στις μεγάλες καταναλώσεις.

Στόχος οι 136 δήμοι μέχρι το 2031

Αυτή την στιγμή, το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου υπό την διαχείριση της Enaon απλώνεται σε 9 γεωγραφικές περιοχές της χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος και Στερεά Ελλάδα) με στόχο να φτάσει έως το 2031 να καλύπτει συνολικά 136 δήμους από 117 δήμους σήμερα, πράγμα που συνεπάγεται αύξηση του δικτύου από τα 9.057 χιλιόμετρα σήμερα στα 11.000 χιλιόμετρα και πρόσθετες επενδύσεις της τάξης των 900 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, τα ενεργά σημεία παράδοσης υπολογίζονται στις 658.000 με τα 216.000 στην Αττική, τα 427.000 σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία και 15.000 στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το σύνολο των 117 δήμων που σήμερα τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο καταμερίζονται σε 52 δήμους στην Αττική, 32 Δήμοι σε Θεσσαλονίκη-Θεσσαλία και 33 δήμοι στην υπόλοιπη Ελλάδα με τον στόχο, όπως προαναφέρθηκε, να είναι οι 136 δήμοι μέχρι το 2031. Σε κάθε περίπτωση, τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αποτυπώνουν την γοργή ανάπτυξη του δικτύου με την Enaon να φτάνει να μετράει τους πρώτες πέντε μήνες του έτους 13.660 υπογεγραμμένες συμβάσεις, 11.445 νέες ενεργοποιήσεις και 20.000 κατασκευασμένα μη ενεργοποιημένα σημεία παράδοσης.

Η εικόνα για τους βιομηχανικούς καταναλωτές

Ανάλογα θετική είναι η εικόνα στην περίπτωση των βιομηχανικών καταναλωτών με το σχετικό χαρτοφυλάκιο να κλείνει το 2025 με 25 νέες ενεργοποιήσεις και να μετράει ήδη 13 εντός του 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφεται άνοδος των νέων συμβάσεων από χρόνο σε χρόνο με το σχετικό νούμερο να διαμορφώνεται στις 25 το 2024 και να αυξάνει στις 41 το 2025 και 18 μέχρι στιγμής για το 2026. Επιπρόσθετα, προγραμματίζονται 2 ενεργοποιήσεις εντός του έτους στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων ενώ 19 προσφορές σύνδεσης έχουν ήδη αποσταλεί εντός του 2026.

Γιατί επιλέγουν φυσικό αέριο οι βιομηχανίες

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το φυσικό αέριο παραμένει υψηλά ανάμεσα στις προτιμήσεις των βιομηχανικών καταναλωτών με τους βασικούς λόγους να εδράζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει έναντι άλλων ορυκτών καυσίμων για βιομηχανική χρήση, όπως είναι το υγραέριο (LPG) και το το μαζούτ.

Συγκεκριμένα, το ονομαστικό κόστος του αερίου είναι παρόμοιο με το LPG και ελαφρώς υψηλότερο από το μαζούτ. Ωστόσο, στην περίπτωση του μαζούτ, η συνολική εικόνα αλλάζει όταν συνυπολογιστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Ο λόγος είναι πως το περιβαλλοντικό τέλος αυξάνει το κόστος κατανάλωσης. Παράλληλα, ο εξοπλισμός που λειτουργεί με μαζούτ απαιτεί συχνότερη συντήρηση και παρουσιάζει μεγαλύτερη φθορά, γεγονός που αυξάνει το συνολικό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Αντίθετα, το φυσικό αέριο δεν υπόκειται σε ζητήματα νοθείας ή ποιοτικών διακυμάνσεων, προσφέροντας σταθερότητα στην απόδοση και στην κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τι πληρώνουν και τι καταναλώνουν, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για ενεργοβόρες μονάδες.

Μια τελευταία παράμετρος που καθιστά πιο ελκυστικό το φυσικό αέριο έναντι των άλλων καυσίμων αφορά στη δυνατότητα σύναψης συμβολαίων με σταθερές τιμές. Τα τελευταία χρόνια, οι προμηθευτές φυσικού αερίου προσφέρουν στις βιομηχανίες τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» την τιμή για ένα ή δύο έτη, μειώνοντας έτσι την αβεβαιότητα του ενεργειακού κόστους.