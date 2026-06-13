Μανουσάκης: Ώθηση στον ενεργειακό μετασχηματισμό με την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ κατά 1 δισ. ευρώ

Το βιβλίο προσφορών για τους ενδιαφερόμενους Έλληνες και ξένους επενδυτές, αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου και θα παραμείνει ανοιχτό για 3 ημέρες.

«Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου επενδύσεων που θα δώσουν σημαντική ώθηση στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας», επισημαίνει σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή Μάνος Μανουσάκης, με αφορμή την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Το βιβλίο προσφορών για τους ενδιαφερόμενους Έλληνες και ξένους επενδυτές μέσω του οποίου επιδιώκεται η άντληση 1 δισ. ευρώ αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου και θα παραμείνει ανοιχτό για 3 ημέρες. Οι δύο βασικοί μέτοχοι (Ελληνικό Δημόσιο που ελέγχει το 51 % και State Grid με 24 %) έχουν ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, που σημαίνει ότι το Δημόσιο θα διατηρήσει τον έλεγχο του Διαχειριστή και την επόμενη ημέρα.

«Η κεφαλαιακή ενίσχυση, προσθέτει ο κ. Μανουσάκης, θα επιτρέψει την ταχύτατη εξέλιξη των έργων που έχουμε θέσει σε προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο, όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, των νησιών του βορείου Αιγαίου και η δεύτερη διασύνδεση συνεχούς ρεύματος με την Ιταλία. Η στήριξη που εξασφαλίζεται από την ελληνική κυβέρνηση με την αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης της Ελλάδας και της Ευρώπης στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ και τη δυνατότητά του να υλοποιεί έργα υψηλών τεχνικών και χρηματοδοτικών απαιτήσεων. Οι επαφές που είχαμε, μαζί με την εισηγμένη, με θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνουν το έντονο ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων χαρτοφυλακίων να επενδύσουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στον Διαχειριστή, ο οποίος δρομολογεί κρίσιμα έργα ύψους 6 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος, έως το 2029».

Το προηγούμενο διάστημα ο ΑΔΜΗΕ ολοκλήρωσε τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας και τις δύο υποβρύχιες διασυνδέσεις της Κρήτης (Χανιά - Πελοπόννησος και Ηράκλειο - Αττική) ενώ εντός του 2026 ολοκληρώνεται η τέταρτη και τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων. Για τα τρία έργα προτεραιότητας (Δωδεκάνησα, Β.Αιγαίο και Ιταλία) η εικόνα έχει ως εξής:

Ηλεκτρική διασύνδεση Δωδεκανήσων

Η αφετηρία της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δωδεκανήσων είναι η Κόρινθος, από όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση με την Κω, μέσω καλωδιακού συστήματος υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC), μήκους 430 χλμ (420 χλμ υποβρύχιο τμήμα και 10 χλμ χερσαίο). Το έργο προβλέπει επίσης τη διασύνδεση της Κω με την Ρόδο, μέσω τριών υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (HVAC), μήκους 100 χιλιομέτρων περίπου και της Ρόδου με την Κάρπαθο, με ένα υποβρύχιο καλώδιο αντίστοιχης τεχνολογίας, μήκους 88 χιλιομέτρων.

Ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής που θα κατασκευαστούν στα δύο άκρα της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) Κορίνθου-Κω και τον νέο Υποσταθμό GIS 150 kV που θα κατασκευαστεί στο Μαστιχάρι της Κω βρίσκεται σε εξέλιξη, με προϋπολογισμό 809,1 εκατ. ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τον διαγωνισμό για το υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα της διασύνδεσης, προϋπολογισμού 1,35 δισ. ευρώ, με συνολικό μήκος 1.290 χλμ., το οποίο θα υποστηρίζει αμφίδρομη ροή ισχύος και συνολική μεταφορική ικανότητα 1.000 MW.

Ηλεκτρική διασύνδεση νησιών βορείου Αιγαίου

Η ηλεκτρική διασύνδεση του βορείου Αιγαίου περιλαμβάνει τα νησιά Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Σκύρος, τα οποία θα ενταχθούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα μέσω καλωδίων υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (HVAC).

Σε ό,τι αφορά το σκέλος των καλωδιακών έργων, το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε η διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και της κατάταξης των προσφορών κάθε τμήματος του διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, για την κατασκευή των καλωδίων υψηλής τάσης 150 kV και τεχνολογίας εναλλασσόμενου ρεύματος (HVAC). Τα καλώδια θα χρησιμοποιηθούν στις διασυνδέσεις των νησιών του βορείου Αιγαίου, των Δωδεκανήσων καθώς και σε έργα διασυνδέσεων μικρότερης κλίμακας στα νησιά του Ιονίου και του Αργοσαρωνικού.

Λόγω της ιστορικά υψηλής ζήτησης υποβρυχίων καλωδίων για έργα διασυνδέσεων σε διεθνές επίπεδο, ο ΑΔΜΗΕ εφάρμοσε για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη διαγωνιστική πρακτική με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου (λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας χρονοθυρίδων παραγωγής στα εργοστάσια των αναδόχων) και πόρων.

Η ανάθεση της σύμβασης, συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 2,070 δισ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Ανάδοχος για το πρώτο τμήμα της σύμβασης, το οποίο περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις Θράκη-Λήμνος, Κως-Ρόδος, Λέσβος-Λήμνος και Λέσβος-Χίος, αναδείχθηκε η Fulgor Α.Ε. Αντίστοιχα, το δεύτερο τμήμα της σύμβασης με τις διασυνδέσεις Ρόδος-Κάρπαθος, Αλιβέρι (GIS)-Σκύρος, Σάμος-Κως, Σκύρος-Λέσβος, Χίος-Σάμος, Αίγινα-Μέγαρα και Κεφαλλονιά-Κυλλήνη, κατακυρώθηκε στην Prysmian Powerlink Srl.

Ο Διαχειριστής έχει προκηρύξει επίσης τον διαγωνισμό με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για τη μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση νέων υποσταθμών υψηλής τάσης καθώς και την επέκταση υφιστάμενων υποδομών σε υπό διασύνδεση νησιά και τα σημεία σύνδεσής τους με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, προκήρυξε ο ΑΔΜΗΕ.

Ο διαγωνισμός προβλέπει την ανάπτυξη 9 νέων υποσταθμών κλειστού τύπου, τεχνολογίας GIS, σε Θράκη, Λήμνο, Λέσβο (δυτική Λέσβο και Μυτιλήνη), Χίο, Σάμο, Κάρπαθο, Σκύρο και Τήνο καθώς και την επέκταση δύο υποσταθμών της Ρόδου, στη Σορωνή και στον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό του νησιού. Σημειώνεται ότι για τους υποσταθμούς Δυτικής Λέσβου και Σορωνής σχεδιάζεται επίσης η εγκατάσταση συστημάτων στατής αντιστάθμισης ισχύος (STATCOM). Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε 291 εκατ. ευρώ και η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε 4 χρόνια.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας (GRITA 2)

Ο ΑΔΜΗΕ από κοινού με τον Διαχειριστή της Ιταλίας, Terna, αναπτύσσει τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος (HVDC) Ελλάδας-Ιταλίας. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της υφιστάμενης διασύνδεσης των ηλεκτρικών δικτύων Ελλάδας και Ιταλίας με μία νέα αμφίδρομης ροής υποθαλάσσια διασύνδεση συνεχούς ρεύματος ισχύος 1.000 MW, η οποία θα τριπλασιάσει τα σημερινά περιθώρια ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δύο Διαχειριστές έχουν προκηρύξει τον διαγωνισμό για τις έρευνες βυθού, οι οποίες θα καθορίσουν τη βέλτιστη όδευση των καλωδίων και θα διασφαλίσουν τη μέγιστη τεχνική αξιοπιστία των υποβρυχίων εγκαταστάσεων. Επιπλέον, έχουν προχωρήσει στην έναρξη διαδικασιών για τις αναγκαίες περιβαλλοντικές μελέτες και αδειοδοτήσεις.

Σε επόμενη φάση, θα ακολουθήσει η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των εμπορικών απαιτήσεων, προκειμένου να προκηρυχθούν οι κύριοι διαγωνισμοί για την κατασκευή των Σταθμών Μετατροπής και την προμήθεια των ηλεκτρικών καλωδίων. Το GRITA 2 περιλαμβάνεται στη δεύτερη λίστα Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι νησιωτικές διασυνδέσεις έχουν θετικό αποτύπωμα για την ασφάλεια εφοδιασμού των νησιών, τη μείωση των εκπομπών ρύπων καθώς παύει η λειτουργία των τοπικών πετρελαϊκών σταθμών και για την ελάφρυνση του λογαριασμού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας μέσω του οποίου χρηματοδοτείται το αυξημένο κόστος παραγωγής ενέργειας στα νησιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ