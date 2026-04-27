Σε υψηλό 3 μηνών το Bitcoin

Η ναυαρχίδα των crypto μετρά κέρδη 16% μέσα στον Απρίλιο, κοντά στην πρώτη μηνιαία διψήφια άνοδό του από τον Μάιο του 2025

Το βλέμμα στραμμένο στα 80.000 δολάρια έχει Bitcoin τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ. Το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο βρέθηκε στα 79.488 δολάρια με άνοδο +1,6%, σε υψηλό από τις 31 Ιανουαρίου, πριν υποχωρήσει στα 77.710 δολάρια με απώλειες 0,7%. Το Εther διολισθαίνει 2% στα 2.320 δολάρια.

Δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι το Ιράν έχει προσφέρει μια νέα πρόταση στις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ καθώς το κλείσιμο της κρίσιμης εμπορικής πλωτής οδού έχει πυροδοτήσει ράλι στις τιμές του πετρελαίου και τα assets υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ με την Τεχεράνη από τις 28 Φεβρουαρίου.

«Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί. Οι πιθανότητες για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταρρεύσει, δημιουργώντας ένα μακροοικονομικό βάρος που μπορεί να επανατιμολογήσει ευρύτερα τα assets υψηλού ρίσκου», επεσήμανε η Ρέιτσελ Λούκας, αναλύτρια της BTC Markets μιλώντας στο Βloomberg. «Το επίπεδο των 80.000 δολαρίων είναι το σημείο όπου πολλοί αγοραστές πλησιάζουν το break-even, κάτι που συνήθως οδηγεί σε αυξημένες πιέσεις πώλησης καθώς κλείνουν τις θέσεις τους» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως η «ναυαρχίδα» των crypto κινείται σταδιακά ξανά προς το όριο των 80.000 δολαρίων τις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς οι traders καλύπτουν short θέσεις και η ζήτηση ενισχύεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι τo BTC μετρά κέρδη 16% μέσα στον Απρίλιο, γεγονός που το φέρνει κοντά στην πρώτη μηνιαία διψήφια άνοδό του από τον Μάιο του 2025.