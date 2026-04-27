Φαρμακευτικό deal 11,75 δισ. δολαρίων - Η Sun Pharma αποκτά την Organon

Την αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Organon σε μια συμφωνία εξ ολοκλήρου σε μετρητά, αξίας περίπου 11,75 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, αποκτά η Sun Pharmaceutical Industries από την Ινδία. Μάλιστα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά επιχείρησης από το εξωτερικό από ινδική φαρμακευτική εταιρεία σύμφωνα με το Reuters.

Το deal έρχεται καθώς η Sun, εντείνει την παρουσία της σε εξειδικευμένα φάρμακα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, με έμφαση σε τομείς όπως η δερματολογία, η ογκολογία και η παχυσαρκία, για να αντισταθμίσει τη μείωση των πωλήσεων στις ΗΠΑ. Οι διαρκείς υπαναχωρήσεις στη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ έχουν περιορίσει τα περιθώρια κέρδους για τη μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία της Ινδίας, με βάση την κεφαλαιοποίησή της (άνω των 40 δισ. δολαρίων), που είναι περισσότερο εκτεθειμένη στην αμερικανική αγορά.

Αν και θετική από άποψη κερδών, η συμφωνία είναι απίθανο να αλλάξει ουσιαστικά τη θέση της Sun επί αμερικανικού εδάφους, όπου η Organon έχει σχετικά μικρό αποτύπωμα, σύμφωνα με τον Σρικάντ Ακολκάρ της Nuvama Institutional Equities. «Δίνει επίσης στη Sun πρόσβαση σε αγορές όπως η Κίνα, η Βραζιλία και άλλες αναδυόμενες περιοχές όπου η παρουσία της ήταν περιορισμένη, βοηθώντας την να αναβαθμιστεί ως παίκτης επώνυμων και εξειδικευμένων φαρμάκων», πρόσθεσε ο φαρμακευτικός αναλυτής.

Η Sun Pharma ότι θα αγοράσει την Organon για 14,00 δολάρια ανά μετοχή που ισοδυναμεί με premium άνω του 24% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της 24ης Απριλίου. Σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία μέσω μετρητών και εξασφαλισμένης τραπεζικής χρηματοδότησης, με την Organon να έχει καθαρό χρέος περίπου 8,6 δισ. δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για το ίδιο διάστημα, οι οφειλές της Sun ήταν περίπου 198,4 εκατ. δολάρια ενώ τα κέρδη της ανήλθαν σε 1,16 δισ. δολάρια. Η μετοχή της Sun Pharma ενισχύεται 6,76% μετά την είδηση ​​προς την καλύτερη ημέρα της από τον Αύγουστο του 2021 ενώ ο τίτλος της Organon σκαρφαλώνει 0,46%. Η εξαγορά αναμένεται επίσης να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο του women's health της Sun και να σηματοδοτήσει την είσοδό της στα βιο-ομοειδή (biosimilars) με πάνω από 70 φάρμακα που πωλούνται σε περίπου 140 χώρες.