Μεγάλου (Πειραιώς): Κεφαλαιακή πειθαρχία και έμφαση στην αξία των μετόχων – Διανομές 5 δισ. έως το 2030

Στη σημαντική προσπάθεια και στις ενέργειες θωράκισης του ισολογισμού της τράπεζας, μετασχηματισμού των προοπτικών κερδοφορίας και εξασφάλισης της κεφαλαιακής της θέσης, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου από το βήμα της ΓΣ.

Στη σημαντική προσπάθεια και στις ενέργειες θωράκισης του ισολογισμού της τράπεζας, μετασχηματισμού των προοπτικών κερδοφορίας και εξασφάλισης της κεφαλαιακής της θέσης, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου από το βήμα της ΓΣ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τo 2025 αποτέλεσε ένα έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων για την Πειραιώς. Ο όμιλoς συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή. Πετύχαμε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16% με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα 5,9 ευρώ. Τα έσοδα μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 11% ετησίως, με 3,9 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: 66 δισ. ευρώ καταθέσεις και 14,5 δισ. ευρώ επενδυτικά κεφάλαια».

Διανομή 494 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους, buyback 33 εκατ. ευρώ

Ο κ. Μεγάλου επισήμανε πως η τράπεζα διαχειρίζεται με συνέπεια την κεφαλαιακή της θέση και παραμένει επικεντρωμένη στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της. Σε αυτήν την κατεύθυνση, αναβαθμίζει τη συνολική διανομή στους μετόχους στο 55% επί των κερδών του 2025, το οποίο μεταφράζεται σε 0,40 ευρώ μέρισμα επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το τέταρτο τρίμηνο, ύψους 0,08 ευρώ με τη μορφή επαναγοράς μετοχών. Η διανομή τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Χρ. Μεγάλου ανέφερε ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν ισχυροί και μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές στους μετόχους και τη συνέχιση των επενδύσεων.

Έτσι, η Πειραιώς προχωρά στη διανομή μερίσματος ύψους 494 εκατ. ευρώ μέσω επιστροφής κεφαλαίου (κεφαλαιοποίηση ισοϋψούς ποσού από το υπέρ το άρτιο και επακόλουθης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου) εν αναμονή της έγκρισης από το σώμα των μετόχων της στην ΓΣ που διεξάγεται.

Επιπλέον, ενεργοποιείται buyback για την αγορά έως και 11.000.000 μετοχών με εύρος τιμών μεταξύ 3 - 12 ευρώ για διάστημα 24 μηνών. Το κόστος του πρόγραμμα δεν ξεπερνά τα 33 εκατ. ευρώ, ενώ οι μετοχές που θα αποκτηθούν είτε θα ακυρωθούν, είτε θα χρησιμοποιηθούν για διανομή bonus σε προσωπικό του ομίλου. Οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης τη διανομή, σε μετρητά, έως 22,5 εκατ. ευρώ σε επιλέξιμο προσωπικό της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων μελών του Δ.Σ. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο υλοποίησης των εγκεκριμένων ετήσιων προγραμμάτων μεταβλητών αποδοχών και το ποσό θα αντληθεί από τα αφορολόγητα αποθεματικά.

Οι τρεις άξονες με το βλέμμα στο 2030

Επιπλέον, ο CEO της Πειραιώς αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής που έχει ως στόχο την διεύρυνση του λειτουργικού μοντέλου της τράπεζας, με τα έσοδα από ασφαλιστικές προμήθειες να αποτελούν επιπλέον πυλώνα διαφοροποίησης των πηγών εσόδων. Η Εθνική Ασφαλιστική συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα και είναι η πρώτη ιδρυθείσα ασφαλιστική στη χώρα. Η εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες του ομίλου σε λύσεις προστασίας και επενδύσεων, αξιοποιώντας το υφιστάμενο ισχυρό δίκτυο πωλήσεων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων της Πειραιώς, σύμφωνα με τον ίδιο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δυναμική ανάπτυξη της neobank Snappi, η οποία αριθμεί ήδη 96.000 πελάτες και αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να ξεπεράσει τις 100.000.

Αναφερόμενος στο business plan τετραετίας σημείωσε ότι στρατηγική εστιάζει σε τρεις άξονες: ισχυρή και κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω διεύρυνσης του ενεργητικού και διαφοροποίησης εσόδων, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας με πειθαρχία κόστους και επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου με στόχο τη θωράκιση του ισολογισμού και την αύξηση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς στοχεύει σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 18% έως το 2030, με ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή περί το 10%, ενώ επιδιώκει δείκτη κόστους προς έσοδα κοντά στο 30%. Παράλληλα, προβλέπεται διπλασιασμός του μερίσματος ανά μετοχή έως το 2030 και συνολικές διανομές περίπου 5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025 - 2030, υπό τις προβλεπόμενες εγκρίσεις. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο όμιλος ενισχύει παράλληλα τη στρατηγική του στη βιώσιμη τραπεζική, με χαρτοφυλάκιο βιώσιμων χρηματοδοτήσεων περίπου 5 δισ. ευρώ και εκδόσεις πράσινων ομολόγων 2,2 δισ. ευρώ, ευθυγραμμίζοντας τις δραστηριότητές του με διεθνή πρότυπα ESG.

Τέλος, τόνισε, ότι η μέχρι σήμερα υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και οι παραδοχές που έχουν τεθεί στηρίζουν την επίτευξη των στόχων, με τη διοίκηση να θέτει υψηλότερο πήχη για την περαιτέρω ενίσχυση της αξίας προς μετόχους και οικονομία.