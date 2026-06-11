Ξεκίνησαν οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν - Εκρήξεις και σειρήνες αεράμυνας

Τα νέα αμερικανικά χτυπήματα στην Ισλαμική Δημοκρατία είχαν ήδη προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πιτ Χέγκσεθ.

Νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), με τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή να οδηγούνται σε νέα κλιμάκωση. Τα νέα αμερικανικά χτυπήματα είχαν προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πιτ Χέγκσεθ, ενώ ακούγονται εκρήξεις και σειρήνες αεράμυνας σε πολλές περιοχές στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η CENTCOM ξεκίνησε σήμερα στις 00:15 ώρα Ελλάδος) επιπλέον πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, κατόπιν εντολής του ανώτατου διοικητή», αναφέρει η η σχετική ανακοίνωση, ενώ προστίθεται ότι «τα πλήγματα αυτά αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν».

Το ιρανικό πρακτορείο IRNA αναφέρει ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στα νησιά Κεσμ και στο Χενγκάμ που προκλήθηκαν από στρατιωτικούς πυραύλους. Ταυτόχρονα, ακούστηκε έκρηξη στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στο ιρανικό λιμάνι του Γκοργκάν. Από την πλευράτου, το ιρανικό κανάλι Press TV αναφέρει ότι μια «τοποθεσία» στη Σιρίκ στα Στενά του Ορμούζ, όπου νωρίτερα είχαν ακουστεί εκρήξεις έχει πληγεί από «εχθρικά» βλήματα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Τεχεράνης μεταδίδουν πως η Ισλαμική Δημοκρατία περνά στην αντεπίθεση καθώς αμερικανικά πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ έγιναν στόχος πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εκτοξεύθηκαν από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim που πρόσκειται στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι αν οι ΗΠΑ αναλάβουν οποιαδήποτε επιθετική δράση, θα υπάρξει για ακόμα μία φορά σοβαρή απάντηση και ότι το Ιράν θα στοχεύσει νέα αμερικανικά συμφέροντα.

Πρόκειται για τη δεύτερη νύχτα πληγμάτων μετά την κατάρριψη του Apache, καθώς την προηγούμενη ημέρα οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά αντιαεροπορικά συστήματα, με την Τεχεράνη να εξαπολύει πυραύλους και ντρόουνς κατά αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία.