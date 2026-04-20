Μαζεύει τις ζημιές στο παλαιό χαρτοφυλάκιο Υγείας η Εθνική Ασφαλιστική - Προς πώληση μεγάλα ακίνητα

Κέρδη μεν αλλά με μείωση καθαρής θέσης για την Εθνική Ασφαλιστική το 2025. Περιορίζει τις απώλειες στο παλαιό χαρτοφυλάκιο Υγείας. Στήριξη τα επενδυτικά έσοδα. Η συνεισφορά στην Πειραιώς και τα προς πώληση μεγάλα ακίνητα (Λ. Συγγρού, Καραγεώργη Σερβίας, Αθηνάς).

Με καθαρά κέρδη 47,4 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε τη χρήση του 2025 η Εθνική Ασφαλιστική , με την καθαρή της θέση ωστόσο να υποχωρεί κατά 32 εκατ. ευρώ, στα 341 εκατ. ευρώ, λόγω ζημιών που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

Οι ζημίες αυτές προήλθαν κυρίως από αποτιμήσεις επενδύσεων ύψους 43 εκατ. ευρώ και από χρηματοοικονομικές δαπάνες που σχετίζονται με ασφαλιστήρια και αντασφαλιστήρια συμβόλαια ύψους 37 εκατ. ευρώ, οι οποίες καταχωρήθηκαν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και υπερέβησαν τα κέρδη της χρήσης. Κατά το περσινό έτος, η εταιρεία κατέγραψε μείωση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 834,6 εκατ. ευρώ, έναντι 850,3 το 2024, λόγω σημαντικής υποχώρησης των ασφαλίσεων Ζωής, τη στιγμή που ο αριθμός πελατών της ξεπέρασε τα 1,9 εκατ. έναντι 1,8 εκατ. που αναφέρονταν στις οικονομικές καταστάσεις του 2024.

Σε επίπεδο διανομής προϊόντων, το εταιρικό δίκτυο διατήρησε την πρωτοκαθεδρία ως βασικό κανάλι, με τη συμμετοχή του στα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να αυξάνεται στο 40% από 37% το 2024. Παρόμοια αύξηση καταγράφηκε και στους συνεργαζόμενους πράκτορες (32% από 28%). Αντίθετα, το bancassurance κατέγραψε σημαντική υποχώρηση, στο 17% από 24% του συνολικού μείγματος, ελέω αλλαγής στη μετοχική σύνθεση (από τη CVC στην Τράπεζα Πειραιώς).

Κλείνει η «τρύπα» στο παλαιό χαρτοφυλάκιο Υγείας

Αρνητικά συνεχίζει να επηρεάζεται η Εθνική Ασφαλιστική από την εξέλιξη του «legacy» χαρτοφυλακίου Υγείας - περιλαμβάνει προϊόντα με εγγυημένες αποδόσεις, καθώς και ισόβιες καλύψεις υγείας, που δεν είναι πλέον ανοικτά σε νέες πωλήσεις - το οποίο κατέγραψε νέες ζημιές προ φόρων ύψους 8,57 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με το 2024 (17,49 εκατ. ευρώ) και το 2023 (81,05 εκατ. ευρώ). Παλαιό και νέο χαρτοφυλάκιο Υγείας οδήγησαν σε ζημιές προ φόρων 4,34 εκατ. ευρώ.

Σε λειτουργικό επίπεδο, η εικόνα παρουσιάζει βελτίωση, με το προσαρμοσμένο λειτουργικό αποτέλεσμα να επιστρέφει σε θετικό έδαφος (8,6 εκατ. ευρώ, από ζημίες 21 εκατ. ευρώ το 2024), εξέλιξη που συνδέεται με την εξομάλυνση των αποζημιώσεων. Ο δείκτης ζημιών στο νέο χαρτοφυλάκιο Υγείας διαμορφώθηκε στο 70,1% (από 71,5%), υποδηλώνοντας βελτίωση της τεχνικής κερδοφορίας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της παραγωγής στο νέο χαρτοφυλάκιο.

Από την άλλη μείωση κατά 65,9 εκατ. ευρώ καταγράφηκε στην παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Ζωής, στη βάση της πτώσης της παραγωγής των επενδυτικών συμβολαίων εφάπαξ καταβολής (Unit Linked Single Premium) κατά 73,6 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη μεταβίβαση της εταιρείας στην Πειραιώς, που επηρεάσε τη λειτουργία του bancassurance κατά τη μεταβατική περίοδο. Παράλληλα, το κλειστό χαρτοφυλάκιο ακολούθησε τη φυσική του πορεία συρρίκνωσης λόγω λήξεων, με τα ασφάλιστρα να μειώνονται στα 73,8 εκατ. ευρώ. Παρά την πίεση στα έσοδα, τα προ φόρων κέρδη ενισχύθηκαν στα 29,1 εκατ. ευρώ (από 22,4 εκατ. ευρώ το 2024), με το νέο χαρτοφυλάκιο να καθίσταται περισσότερο κερδοφόρο. Το συνολικό ποσοστό προσαρμοσμένου λειτουργικού αποτελέσματος βελτιώθηκε στο 8,4%, ενώ το απόθεμα μελλοντικής κερδοφορίας (CSM & RA) παρέμεινε ισχυρό στα 129,5 εκατ. ευρώ.

Τα επενδυτικά έσοδα και η Κύπρος έσωσαν την παρτίδα...

Καταλυτική συμβολή για την ασφαλιστική είχαν τα επενδυτικά έσοδα τα οποία διαμορφώθηκαν στα 101 εκατ. ευρώ (προήλθαν κυρίως από κουπόνια τίτλων σταθερού εισοδήματος, έσοδα από Unit-linked προϊόντα και πραγματοποιηθέντα κέρδη και αποτιμήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων - FVTPL), τη στιγμή που το σύνολο των εξόδων αποκλιμακώθηκε στα 111,7 εκατ. ευρώ από 125,5 εκατ. ευρώ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στο ότι το 2024 υπήρξε κόστος 11,3 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, ενώ το 2025 δεν «έτρεξε» αντίστοιχο πρόγραμμα. Παράλληλα, η εταιρεία έγραψε κέρδος 26,33 εκατ. ευρώ από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου στην Τράπεζα Κύπρου, με τίμημα 32,05 εκατ. ευρώ.

Η συνεισφορά σε Πειραιώς

Παράλληλα, η Εθνική Ασφαλιστική συνεισέφερε 90 εκατ. ευρώ στη γραμμή εσόδων από υπηρεσίες ασφάλισης της Πειραιώς και 3 εκατ. ευρώ στα κέρδη προ φόρων, στο χρονικό διάστημα από 26 Νοεμβρίου 2025 έως τη λήξη της χρήσης. Εάν η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής είχε πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2025, τα έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας Πειραιώς θα είχαν αυξηθεί κατά 592 εκατ. και 45 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Προς πώληση τρία μεγάλα ακίνητα

Η διοίκηση της ασφαλιστικής έχει ταξινομήσει προς πώληση σειρά ακινήτων η λογιστική αξία των οποίων διαμορφώνονταν σε 28 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2025, έναντι 18,7 εκατ. ευρώ το 2024. Η εκτιμώμενη αξία διάθεσης του σχετικού χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 52,7 εκατ. ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγματοποιήθηκαν μικρότερες πωλήσεις ακινήτων.

Μεταξύ των ακινήτων που βγάζει η εταιρεία προς πώληση είναι αυτό στην Λ. Συγγρού 135 και Κράτητος, στην Καραγεώργη Σερβίας 8 και στην Αθηνάς 58. Η λογιστική αξία των τριών ξεπερνά τα 17,3 εκατ. ευρώ.

Εντός της περασμένης χρήσης, πωλήθηκε το ακίνητο επί της οδού Αθηνάς 62, με τίμημα 5 εκατ. ευρώ., καθώς και το ακίνητο στα Κούκλια Πάφου, με τίμημα 450 χιλ. ευρώ. Για το οικόπεδο Ελληνικού – 35ης οδού, για το οποίο έχει υπογραφεί προσύμφωνο μεταβίβασης με την Κτηριακές Υποδομές Α.Ε., το τίμημα ύψους 6,12 εκατ. ευρώ έχει εισπραχθεί από το 2019. Ωστόσο, έως το τέλη της περασμένης χρήσης η μεταβίβαση του οικοπέδου δεν έχει ολοκληρωθεί, με το σχετικό ποσό να εμφανίζεται ως έσοδο επόμενων χρήσεων.