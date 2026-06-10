Περικοπές από Τραμπ στο γραφείο συντονισμού των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών

«Του ζήτησα να προχωρήσει αμέσως στην απαραίτητη μείωση του μεγέθους του γραφείου, στέλνοντας υπαλλήλους πίσω στις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον Μπιλ Πουλτ, ο οποίος θα αναλάβει στις 19 Ιουνίου τα καθήκοντά του ως προσωρινός συντονιστής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, να κάνει περικοπές στο γραφείο του.

«Του ζήτησα να προχωρήσει αμέσως στην απαραίτητη μείωση του μεγέθους του γραφείου, στέλνοντας υπαλλήλους πίσω στις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο διορισμός του Μπιλ Πουλτ, ο οποίος δεν έχει εμπειρία στην κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών, σε μια θέση που επιβλέπει υπηρεσίες όπως η CIA, έχει εξοργίσει τους Δημοκρατικούς και έχει προκαλέσει επιφυλάξεις σε ορισμένους Ρεπουμπλικάνους.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι αναζητά έναν «μόνιμο υποψήφιο» με «εμπειρία στο θέμα της εθνικής ασφάλειας» για τη θέση αυτή του διευθυντή της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, όπως απαιτεί ο νόμος.

Η θέση αυτή θεσπίστηκε από το Κογκρέσο το 2004 για να επιβλέπει όλες τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, όταν αποκαλύφθηκε πώς ο ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών είχε εμποδίσει την Ουάσινγκτον να αποτρέψει τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Το γραφείο του είχε στις αρχές του 2025 περίπου 2.000 υπαλλήλους, σύμφωνα με το CBS News. Η Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία ανακοίνωσε στα τέλη Μαΐου ότι αποχωρεί από τη θέση για προσωπικούς λόγους, είχε ήδη αρχίσει το 2025 σημαντικές περικοπές στο προσωπικό της, σημειώνοντας ότι υπήρχαν αλληλοεπικαλύψεις με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον διορισμό του Μπιλ Πουλτ, σήμερα επικεφαλής της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), οι Αμερικανοί γερουσιαστές μπλόκαραν την Παρασκευή την ανανέωση ενός ισχυρού προγράμματος παρακολούθησης στο εξωτερικό.

Απέναντι σε αυτό αδιέξοδο, ο Τραμπ ζήτησε επίσης σήμερα από το Κογκρέσο να υιοθετήσει μια προσωρινή εκδοχή, μέχρι να ορίσει αντικαταστάτη μακροπρόθεσμα του Μπιλ Πουλτ.

Αντιμέτωπος με αυτό το αδιέξοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε επίσης από το Κογκρέσο την Τετάρτη να υιοθετήσει μια προσωρινή εκδοχή, ενώ διορίζει έναν μακροπρόθεσμο αντικαταστάτη του Μπιλ Πουλτ.

Το πρόγραμμα αυτό, γράφει ο Τραμπ στο μήνυμά του στο Truth Social, «είναι πολύ σημαντικό για τις ένοπλες δυνάμεις μας και για την προστασία του αμερικανικού λαού, κυρίως κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και των εορτασμών της 250ής επετείου της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας της χώρας, δύο διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες».

Το πρόγραμμα αυτό, γνωστό ως FISA, επιτρέπει στις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας να διεξάγουν επιχειρήσεις ηλεκτρονικής παρακολούθησης χωρίς να ζητούν συστηματικά δικαστική εντολή. Το πρόγραμμα αφορά κυρίως τους μη Αμερικανούς πολίτες στο εξωτερικό και καταγγέλλεται έντονα από οργανισμούς προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των ελευθεριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ