Ειδήσεις | Διεθνή

Αμερικανικές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο Ομάν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αμερικανικές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το μηχανοστάσιο του M/T Settebello, αχρηστεύοντας το σύστημα πλοήγησης.

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» στον Κόλπο του Ομάν το υπό σημαία Παλάου πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο M/T Settebello, στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στα ιρανικά λιμάνια, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την CENTCOM, μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το μηχανοστάσιο του M/T Settebello, αχρηστεύοντας το σύστημα πλοήγησης, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων.

Νωρίτερα, το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση στο M/T Settebello, ενημερώνοντας πως 21 ινδοί ναυτικοί διασώθηκαν αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων.

Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο της αμερικανικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί, τον Τζέισον Μικς, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το συμβάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το ChatGPT δείχνει εκλογές το 2027 - Σενάρια για νέο ανασχηματισμό - Ο ένας ψάχνει τον άλλον στον ΣΥΡΙΖΑ

ΟΤΕ: Η επόμενη μέρα της Telekom φέρνει AI στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες - Ποιοι εξοφλούν και ποιοι θα ζητούν αναδρομικά

tags:
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
ΗΠΑ
Ομάν
Μέση Ανατολή
Ιράν
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider