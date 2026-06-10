Σύμβαση 587.215 ευρώ για μελέτη στα Ειδικά Σχολεία των Χανίων

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του νέου σχολικού συγκροτήματος Ειδικών Σχολείων στη Σούδα, συνολικού προϋπολογισμού 587.215,39 ευρώ.

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του νέου σχολικού συγκροτήματος Ειδικών Σχολείων στη Σούδα, συνολικού προϋπολογισμού 587.215,39 ευρώ. Πρόκειται για σημαντικό και διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, των οικογενειών και των μαθητών της Ειδικής Αγωγής στα Χανιά, που μπαίνει πλέον, σύμφωνα με την δημοτική αρχή, σε τροχιά υλοποίησης.

Η σύμβαση η οποία υπεγράφη σήμερα, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα του δήμου Χανίων προς την κατεύθυνση της δημιουργίας σύγχρονων, ασφαλών και πλήρως προσβάσιμων εκπαιδευτικών υποδομών για παιδιά με αναπηρία, όπως τονίστηκε από τον δημαρχο Παναγιώτη Σημανδηράκη. Το νέο σχολικό συγκρότημα θα ανεγερθεί στη Σούδα και προορίζεται να στεγάσει το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων, το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χανίων, καθώς και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης, δίνοντας οριστική λύση σε ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια την τοπική κοινωνία.

Σχολιάζοντας τη σημασία της εξέλιξης, ο δήμαρχος Χανίων, κ. Σημανδηράκης, επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα έργο που αφορά παιδιά, οικογένειες και εκπαιδευτικούς, ανθρώπους που εδώ και χρόνια διεκδικούν το αυτονόητο: σύγχρονες, ασφαλείς και απολύτως κατάλληλες υποδομές που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες.

Τόνισε μάλιστα, πως «η Δημοτική Αρχή προχωρά με συνέπεια, σχέδιο και αποφασιστικότητα στην υλοποίηση μιας αναγκαίας παρέμβασης με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα», καθώς «η εκπαίδευση δεν μπορεί να γνωρίζει αποκλεισμούς και η πρόσβαση σε ποιοτικές υποδομές δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο για λίγους. Δεν υπάρχουν σχολεία δύο ταχυτήτων. Η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τον Δήμο Χανίων».

Ο κ. Σημανδηράκης έκανε λόγο για ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα ώστε ένα διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και των οικογενειών να γίνει πραγματικότητα. Επενδύουμε είπε «σε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια πόλη που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας και Βιώσιμης Κινητικότητας, Μιχάλης Καλογριδάκης, τόνισε πως στόχος του δήμου Χανίων είναι η δημιουργία ενός πρότυπου, καινοτόμου και λειτουργικού σχολικού περιβάλλοντος, απολύτως προσαρμοσμένου στις ανάγκες των μαθητών. «Ο σχεδιασμός του νέου σχολικού συγκροτήματος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των χώρων, καθώς και στην παροχή σύγχρονων εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υποδομών, που θα συμβάλλουν ουσιαστικά, τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στην κοινωνική ένταξη των παιδιών» είπε. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προβλέπονται εξειδικευμένοι χώροι εκπαίδευσης και θεραπευτικής υποστήριξης, καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένοι υπαίθριοι χώροι, ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές, δημιουργικό και φιλικό περιβάλλον για τους μαθητές.

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Βαρδάκης, μίλησε για σχολικό συγκρότημα, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκπαιδεύονται σε χώρους σχεδιασμένους εξαρχής για τις δικές τους ανάγκες και δυνατότητες, κάτι που αποτελεί το πραγματικό ζητούμενο για την Ειδική Αγωγή.

Σύμφωνα με την δημοτική αρχή, η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα και κρίσιμη φάση για την προώθηση του έργου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σύγχρονη εκπαιδευτική υποδομή αναφοράς για τα Χανιά. Ο δήμος Χανίων, όπως αναφέρθηκε από τον δήμαρχο, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συνεχίζει τον σχεδιασμό και τις απαραίτητες ενέργειες, που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του νέου σχολικού συγκροτήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ