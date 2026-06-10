«Κόκκινο 4x4» για χρυσό με πτώση 3,5%

Το ασήμι σημείωσε πτώση 0,47% στα 64,9 δολάρια, η πλατίνα έχασε 1,58% στα 1.684,55 δολάρια, ενώ το παλλάδιο αποδυναμώθηκε 0,72% στα 1.238,50 δολάρια.

Απώλειες 3,5% κατέγραψε ο χρυσός την Τετάρτη στην 4η συνεχόμενη πτωτική του συνεδρίαση, καθώς οι φόβοι για επανέναρξη του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενέτειναν τις ανησυχίες για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων στην αμερικανική οικονομία μετά και το άλμα του ΔΤΚ (CPI) τον Μάιο σε υψηλό τριετίας, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρυσός στην αγορά σποτ διολίσθησε 3,5% στα 4.110,73 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ παράδοσης Αυγούστου υποχώρησαν 3,6% στα 4.132,20 δολάρια. Παράλληλα, το ασήμι σημείωσε πτώση 0,47% στα 64,9 δολάρια, η πλατίνα έχασε 1,58% στα 1.684,55 δολάρια, ενώ το παλλάδιο αποδυναμώθηκε 0,72% στα 1.238,50 δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία και τώρα «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα» ενώ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν "πολύ σκληρά" στο Ιράν εάν δεν οριστικοποιηθεί ειρηνευτική συμφωνία. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ο χρυσός βρίσκεται υπό πίεση από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου τροφοδοτεί τους φόβους για πληθωρισμό και αύξηση των επιτοκίων. Παράλληλα, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε 4,2% τον Μάιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Απρίλιο του 2023,. Τον Απρίλιο ο δείκτης είχε τσιμπήσει 3,8% σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βάση οι τιμές αυξήθηκαν 0,5% τον Μάιο μετά από άνοδο 0,6% τον Απρίλιο.