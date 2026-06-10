«Κόκκινη» η Wall Street από Τραμπ, πετρέλαιο, πληθωρισμό - Βαθαίνει το sell off στα τσιπ

Κάτω από τις 50.000 ο Dow Jones. Micron Technology, Advanced Micro Devices και Broadcom αποδυναμώθηκαν 4,7%, 4,86% και 5,12%.

Πτώση κατέγραψε η Wall Street την Τετάρτη, με «βαρίδι» το νέο ράλι του πετρελαίου μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά και σήμερα το Ιράν. To «κόκκινο» στα ταμπλό οφείλεται επίσης στον αμερικανικό πληθωρισμό που χτύπησε υψηλό τριετίας με επιτάχυνση 4,2% τον Μάιο αλλά και στο επίμονο ξεπούλημα στις μετοχές των ημιαγωγών.

Ο Dow Jones υποχώρησε 1,87% στις 49.918 μονάδες, ο S&P 500 απώλεσε 1,62% στις 7.266 μονάδες και ο Νasdaq διολίσθησε 1,98% στις 25.169 μονάδες. Οι τίτλοι των τσιπ βίωσαν sell off για ακόμη ένα 24ωρο. Ειδικότερα, οι μετοχές των Micron Technology, Advanced Micro Devices και Broadcom αποδυναμώθηκαν 4,7%, 4,86% και 5,12% αντίστοιχα, για τέταρτη σερί συνεδρίαση ενώ το ETF iShares Semiconductor κατρακύλησε 3%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν «πολύ σκληρά» αν δεν οριστικοποιηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. «Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς», με τις τιμές του πετρελαίου να επιδίδονται σε ράλι: Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate ενισχύθηκαν 2,07% φτάνοντας τα 90,03 δολάρια το βαρέλι.

«Η ιστορία του πολέμου με το Ιράν είναι πραγματικά σημαντική», τόνισε ο Τζεντ Έλερμπρουκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management. «Είτε οι επενδυτές θα έχουν δίκιο, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ο Τραμπ θα το φροντίσει, θα πετύχουμε μια συμφωνία με το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, αλλά αν όχι, φαίνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου θα αυξηθούν πολύ. Σε αυτό το επενδυτικό περιβάλλον, είναι αδύνατο να νιώθεις άνετα», πρόσθεσε.

Στο μέτωπο των «μάκρο», ο PCI (δείκτης τιμών καταναλωτή) του Μαΐου, ξεπέρασε το 4% (στο 4,2%) για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια. Εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός ΔΤΚ διαμορφώθηκε στο 0,2%, στον μήνα ενώ σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, ο «πυρήνας» επιταχύνθηκε στο 2,9%, πάνω από τον στόχο πληθωρισμού 2% της Fed.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως οι ΗΠΑ μετέφεραν μυστικά εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. «Λατρεύω τον πληθωρισμό. Όχι, τον λατρεύω, οι αριθμοί ήταν εξαιρετικοί». «Ξέρετε τι μου αρέσει πραγματικά; Αγαπώ τον πληθωρισμό. Ξέρετε γιατί;» ρώτησε τους δημοσιογράφους μιλώντας στον Λευκό Οίκο.

«Επειδή μόλις τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ξέρετε ότι μπορώ να το πω τώρα... ξέρετε ότι έχουμε αντλήσει εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Κανείς δεν το ξέρει. Ξέρετε ποιος δεν το ξέρει; Το Ιράν, μέχρι τώρα. Βγάλαμε την άλλη νύχτα, 22 πλοία, αργά το βράδυ, χωρίς φώτα. Εκείνοι δεν έχουν ραντάρ, τα καταστρέψαμε», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Γι' αυτό το πετρέλαιο κοστίζει 85 δολάρια το βαρέλι» εξήγησε.