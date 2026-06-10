Τραμπ: Λατρεύω τον πληθωρισμό - Μεταφέραμε μυστικά εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Τα νέα στοιχεία του πληθωρισμού έδειξαν τον ετήσιο ρυθμό πιέσεων στις τιμές να σκαρφαλώνει στο 4,2%, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίες τριών ετών.

«Λατρεύω τον πληθωρισμό» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για τα νέα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή που έδειξαν τον ετήσιο ρυθμό πιέσεων στις τιμές να σκαρφαλώνει στο 4,2%, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίες τριών ετών. «Όχι, τον λατρεύω, οι αριθμοί ήταν εξαιρετικοί», επεσήμανε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο ενώ αποκάλυψε πως οι ΗΠΑ μετέφεραν μυστικά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Ξέρετε τι μου αρέσει πραγματικά; Αγαπώ τον πληθωρισμό. Ξέρετε γιατί; Επειδή μόλις τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ξέρετε ότι μπορώ να το πω τώρα... ξέρετε ότι έχουμε αντλήσει εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Κανείς δεν το ξέρει. Ξέρετε ποιος δεν το ξέρει; Το Ιράν, μέχρι τώρα. Βγάλαμε την άλλη νύχτα, 22 πλοία, αργά το βράδυ, χωρίς φώτα. Εκείνοι δεν έχουν ραντάρ, τα καταστρέψαμε», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Γι' αυτό το πετρέλαιο κοστίζει 85 δολάρια το βαρέλι» εξήγησε. Αργότερα, έκανε γνωστό ότι πάνω από 100 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο μιας, όπως είπε, μυστικής αποστολής των ΗΠΑ. «Πάνω από 200 εμπορικά πλοία διέπλευσαν με ασφάλεια τα Στενά», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικάνοι φοβούνται ότι η αύξηση των τιμών θα βλάψει τις πιθανότητές τους να διατηρήσουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Τον περασμένο μήνα, έδωσα εντολή στις μεγάλες Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ να εκτελέσουν μια μυστική αποστολή για την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Σήμερα, με χαρά ανακοινώνω ότι αυτή η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα Στενά και να καταλήξουν στην ελεύθερη αγορά» σημείωσε.

«Περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία διέσχισαν με ασφάλεια τα Στενά. Αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ τα Στενά του Ορμούζ — ΟΧΙ το Ιράν. Ο στρατός τους έχει ηττηθεί και η οικονομία τους έχει καταρρεύσει. Όλα τελείωσαν για το Ιράν!» πρόσθεσε. Ενώ ο ΔΤΚ χτύπησε υψηλό τριετίας, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί το κόστος των τροφίμων και της ενέργειας, ήταν στο 2,9% ετησίως, σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.