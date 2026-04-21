Χαντζηνικολάου (Πειραιώς): «Oι ελληνικές τράπεζες είναι στην καλύτερη θέση των τελευταίων πολλών ετών»

«Στην καλύτερη θέση των τελευταίων πολλών ετών βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες» ανέφερε κατά την ομιλία του στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Πειραιώς ο πρόεδρος της τράπεζας Γ. Χαντζηνικολάου.

Ολόκληρη η ομιλία του Προέδρου της Πειραιώς στη Γενική Συνέλευση:

«Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και στην ελληνική οικονομία, θα συνεχίσω με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την Πειραιώς, και θα κλείσω με τις προοπτικές για το 2026.

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε φάση έντονης αστάθειας, που κλιμακώθηκε με τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον Φεβρουάριο του 2026. Ο πόλεμος αυτός δεν επηρεάζει μόνο τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου.

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας, οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και η επαναξιολόγηση των κινδύνων στις χρηματοπιστωτικές αγορές αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη διατήρηση της ανθεκτικότητας της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας.

Η Ευρώπη ειδικά, καλείται να αντιμετωπίσει την διττή πρόκληση της ενεργειακής επάρκειας και του κόστους της ενέργειας, καθώς είναι στη δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τις άλλες μεγάλες οικονομίες. Το 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη παρέμεινε ανθεκτικός. Στο 4ο΄τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 1,2%, και στο 1,4% για όλο το 2025, σε σύγκριση με το 0.9% το 2024. Ο δε πληθωρισμός και το ποσοστό ανεργίας, μέχρι τώρα, ήταν μέσα στους στόχους της ΕΚΤ, δημιουργώντας προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια. Με τις εξελίξεις στο 1ο τρίμηνο του 2026, οι προσδοκίες αυτές είναι υπό αναθεώρηση.

Μέσα σε ένα περιβάλλον με εντεινόμενες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2025, η ελληνική οικονομία διατήρησε ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης για πέμπτο συνεχές έτος. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% - όπως και το 2024 - υποστηριζόμενο από την αύξηση των επενδύσεων, της κατανάλωσης και των καθαρών εξαγωγών, και υποβοηθούμενο από τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης.

Ο γενικός πληθωρισμός παρουσίασε ελαφρά μείωση στο 2,9% έναντι 3,0% το 2024, κυρίως λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων στις υπηρεσίες και της ανόδου των τιμών στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Η δε αγορά εργασίας συνέχισε να παρουσιάζει θετική πορεία, με ενίσχυση της απασχόλησης, αυξημένη συμμετοχή νέων και γυναικών στο εργατικό δυναμικό, καθώς και υποχώρηση της ανεργίας σε χαμηλό δέκα-εξαετίας. Και όλα αυτά επιτεύχθηκαν με προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία που συνέχισε να παράγει πλεονάσματα, προσθέτοντας ευελιξία στην οικονομική πολιτική της χώρας.

Οι θετικές μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα το 2025, επέτρεψαν στον τραπεζικό τομέα να συνεχίσει την θετική του πορεία που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικότερα:

• Κατά τη διάρκεια του 2025, η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών συνέχισε την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, στηριζόμενη κυρίως στην πιστωτική επέκταση, τη σημαντική άνοδο των καθαρών εσόδων από προμήθειες, και την μείωση των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Ως αποτέλεσμα, η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κινήθηκε σε υψηλό επίπεδο.

• Οι τραπεζικές καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν το 2025 με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με το 2024, καταγράφοντας, αύξηση κατά €10,4 δις. ευρώ (έναντι αύξησης €8,6 δις. ευρώ το προηγούμενο έτος), η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί μετά την πανδημία. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων ιδιωτών ανήλθε στα €213 δισ., που αντιστοιχεί στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2010.

• Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, και πλέον συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες. Ο δε δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) υποχώρησε περαιτέρω στο 3,3% το 2025 (από 3,8% τον Δεκέμβριο του 2024), πλησιάζοντας ακόμη πιο κοντά τον μέσο όρο σε επίπεδο ευρωζώνης (2,2%).

• Αυτές οι θετικές εξελίξεις αντικατοπτρίστηκαν στις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών συστημικών τραπεζών στην επενδυτική κατηγορία, με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους δανεισμού των τραπεζών.

• Η μείωση των επιτοκίων του Ευρωσυστήματος και η μείωση του κόστους αναχρηματοδότησης των τραπεζών από τις αγορές κεφαλαίων και ομολόγων, είχε ως αποτέλεσμα, την μείωση του κόστους του τραπεζικού δανεισμού των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Οι εξελίξεις το 2025, επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά την αλληλένδετη σχέση μεταξύ οικονομίας και τραπεζικού τομέα και την δυναμική του ενάρετου κύκλου, και υπογραμμίζουν την σημασία της οικονομικής σταθερότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας, ως προϋποθέσεις για τις θετικές αποδόσεις των τραπεζών. Και οι τράπεζες, με την σειρά τους, υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη με υγιή πιστωτική επέκταση που στηρίζεται από τα κεφάλαια και τις καταθέσεις που δημιουργούνται από το θετικό περιβάλλον.

Δεν είναι υπερβολή να πω, ότι οι ελληνικές τράπεζες, επωφελούμενες από αυτό το ενάρετο κύκλο, είναι στην καλύτερη θέση των τελευταίων πολλών ετών, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, μεγάλη ρευστότητα, και στην καλύτερη δυνατή θέση να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία, αντανακλώντας την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Για την Πειραιώς, το 2025 ήταν μια πολύ παραγωγική χρονιά, καθώς υπερέβη τους στόχους της σε όλους τους τομείς, με ορόσημα, τη συστηματική πρόοδο του μετασχηματισμού του Ομίλου, την εδραίωση της υψηλής κερδοφορίας και την ανταμοιβή των μετόχων, μέσω μιας ισχυρής μερισματικής πολιτικής, και την δημιουργία υπεραξίας.

Όπως θα σας αναφέρει στη συνέχεια και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, το 2025 ο Όμιλος Πειραιώς κατέγραψε €1,1 δισ. κέρδη, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα, συνέχεια και συνέπεια στην κερδοφορία σε σχέση με το 2024. Αυτή η επίδοση οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνει σήμερα στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή ποσού μερίσματος σε μετρητά €494 εκατ. ευρώ ήτοι €0,4 ανά μετοχή.



Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Είμαστε ήδη στο 2ο τρίμηνο του 2026, και οι διαδοχικές γεωπολιτικές κρίσεις, οι ενεργειακές αναταράξεις, και οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις δημιουργούν, νέες και αυξανόμενες αβεβαιότητες. Ειδικά η Ευρώπη, βρίσκεται, όσο ποτέ άλλοτε, αντιμέτωπη με κρίσιμες προκλήσεις που απειλούν τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία και τη σταθερότητά της, και οι εξελίξεις συνιστούν μια σαφή κλήση αφύπνισης.

Η χαμηλή παραγωγικότητα, οι δημογραφικές πιέσεις, οι διαρθρωτικές δυσκαμψίες, οι ατέρμονες συζητήσεις για περαιτέρω πρόοδο στην οικονομική ενοποίηση και εναρμόνιση της ευρωπαϊκής πολιτικής σε καίριους τομείς, όπως ο τραπεζικός τομέας και ο τομέας των κεφαλαιακών αγορών, και η υφιστάμενη υποτονική επενδυτική δυναμική περιορίζουν τις απαιτούμενες βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή εξάρτηση, οι καθυστερήσεις και τα λάθη στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και η ανεπαρκής ενοποίηση σε στρατηγικούς τομείς (όπως η άμυνα) εντείνουν τους κινδύνους και καθιστούν την Ευρώπη περισσότερο ευάλωτη σε ένα ολοένα και πιο ασταθές και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων προϋποθέτει αποφασιστική επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας ως βασικούς πυλώνες για τη θωράκιση της οικονομίας. Ειδικότερα, η ενοποίηση του τραπεζικού τομέα και των κεφαλαιακών αγορών, αποτελούν προτεραιότητα μια και είναι προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των σημαντικών επενδύσεων που απαιτούνται. Σε ένα περιβάλλον όπου οι εξωτερικές διαταραχές καθίστανται συχνότερες και πιο σύνθετες, η έγκαιρη και συντονισμένη δράση είναι απαραίτητη και θα καθορίσει την ικανότητα της Ευρώπης να διατηρήσει τη σταθερότητά της και να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία.

Όλες αυτές οι εξελίξεις, προφανώς δημιουργούν κίνδυνο για τις προοπτικές, τόσο της ευρωπαϊκής οικονομίας σε περίοδο οριακής ανάπτυξης, αλλά και σε ένα βαθμό και για τη χώρα μας για το 2026. Υπό κανονικές συνθήκες, όπου στο δ’ τρίμηνο του 2025, το πραγματικό ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας αυξήθηκε κατά 2,4%, το αποτέλεσμα βάσης (το λεγόμενο carry - over effect) από μόνο του, μας έδωσε μια αρχική ώθηση στο 2026, που εκτιμάται στο 1,1%. Γι’ αυτό, η αρχική εκτίμηση για τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2026, ήταν γύρω στο 1.9 με 2%.

Όμως, δεδομένων των προσφάτων εξελίξεων, ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης για το 2026, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, τις αντιδράσεις των διεθνών αγορών ενέργειας, και τα μέτρα διαχείρισης στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής. Με αυτά τα σενάρια, οι οικονομολόγοι μας υπολογίζουν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φαίνεται να υποχωρεί στο 1,5%, ενώ ο πληθωρισμός θα μπορούσε να φτάσει έως 5,0%, έναντι 2,4% στο βασικό σενάριο.

Για την χώρα μας, η διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης αποτελεί μονόδρομο, και τον μόνο τρόπο να καλύψουμε το έλλειμα στο ΑΕΠ που δημιουργήθηκε από την κρίση. Και σε αυτή την προσπάθεια, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και ειδικά η Πειραιώς – η μεγαλύτερη εγχώρια τράπεζα με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων, το μεγαλύτερο πελατολόγιο, τις υψηλότερες καταθέσεις και το μεγαλύτερο εγχώριο δανειακό χαρτοφυλάκιο – έχει να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη μελλοντική πορεία της χώρας.

Η προσδοκία μας είναι ότι, στο 2026, η τραπεζική χρηματοδότηση της οικονομίας θα διατηρήσει την θετική δυναμική, υποστηριζόμενη από την αναμενόμενη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, και τη συνεχιζόμενη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων. Ειδικότερα, η αναμενόμενη άνοδος του ΑΕΠ το 2026 και η παραμονή των επιτοκίων σε χαμηλότερα επίπεδα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν την ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις.

Η δε χρηματοδότηση προς τα νοικοκυριά επίσης αναμένεται να αυξηθεί με ήπιους ρυθμούς, με δεδομένη τη συνέχιση της εκταμίευσης πόρων από το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ”, και την επάνοδο, μετά από πολλά χρόνια, των ιδιωτών στην αγορά στεγαστικών, και την αύξηση στην χρήση αυτής της μορφής χρηματοδότησης για την απόκτηση κατοικίας.

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Το 2026, η Πειραιώς θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε έναν οργανισμό, πιο ευέλικτο και πιο ώριμο τεχνολογικά, με τις ψηφιακές δυνατότητες και τη στρατηγική αξιοποίηση δεδομένων να ενσωματώνονται στον πυρήνα του λειτουργικού μας μοντέλου, βελτιώνοντας την ικανότητα μας να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας πιο αποτελεσματικά.

Οι σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία, ύψους άνω των €135 εκατ. επί συνολικών κεφαλαιακών δαπανών κοντά στα €200 εκατ., αποδίδουν ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, αναβαθμίζοντας την εμπειρία του πελάτη και βελτιώνοντας την ποιότητα των διοικητικών και επιχειρησιακών αποφάσεων.

Επίσης, με την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η Πειραιώς ηγείται της διαμόρφωσης ενός νέου λειτουργικού μοντέλου με άξονες τη διαφοροποίηση των πηγών αποδοτικότητας και μιας ολιστικής εξυπηρέτησης όλων των χρηματοοικονομικών αναγκών των πελατών μας.

Στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού βρίσκονται οι άνθρωποί μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενδυνάμωση της ηγεσίας και την καλλιέργεια μιας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, δημιουργώντας ένα ανθρώπινο δυναμικό, έτοιμο να διαχειρισθεί τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, η συνεχής αναβάθμιση δεξιοτήτων και τα υψηλά επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων αποτελούν βασικούς πυλώνες της ανταγωνιστικότητάς μας.

Για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ομάδες μας, εγκαινιάσαμε νέα προγράμματα ηγετικής καθοδήγησης και δημιουργήσαμε σύγχρονους, συνεργατικούς χώρους εργασίας, οι οποίοι ήδη λειτουργούν πιλοτικά σε δύο μεγάλα κέντρα, προάγοντας την καινοτομία, την ευελιξία και τη συλλογική δημιουργικότητα.

Αυτές οι στοχευμένες επενδύσεις στους ανθρώπους μας, θωρακίζουν τα θεμέλια της απόδοσης και διασφαλίζουν ότι η Πειραιώς παραμένει και θα παραμείνει ανθεκτική, ευέλικτη και προσανατολισμένη στο μέλλον.

Σε αναγνώριση της συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, ενέκρινε ένα πρόγραμμα μεταβλητών αμοιβών μέσω διάθεσης δωρεάν μετοχών της Εταιρείας, σε στελέχη, με στόχο την περαιτέρω σύνδεση των αμοιβών των εργαζομένων με την μακροπρόθεσμη πορεία και κερδοφορία της Πειραιώς. Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων και ο μηχανισμός του είναι πλήρως εναρμονισμένος με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, έρχεται ως θέμα προς ψήφιση από τους Μετόχους μας η έγκριση για τη διάθεση δωρεάν μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη.

Η εισαγωγή μεταβλητών αμοιβών έχει ιδιαίτερη σημασία για την Πειραιώς – μετά από πολλά χρόνια επίβλεψης και απουσίας κερδοφορίας – γιατί μας δίνει νέα εργαλεία για να ευθυγραμμίσουμε τα συμφέροντα των στελεχών, με αυτά των μετόχων. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι στην διαμόρφωση των παραπάνω θέσεων, λαμβάνουμε – και θα λάβουμε - υπόψιν μας το περιεχόμενο των συνομιλιών με τους μετόχους μας αλλά και σημαντικούς άλλους παράγοντες του οικοσυστήματος, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών μας και με απόλυτη διαφάνεια.

Όμως ο ρόλος της Πειραιώς δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση της οικονομίας, στην ικανοποίηση των αναγκών, και στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Είμαστε μέρος της κοινωνίας στην οποία επιχειρούμε, και φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω. Στρατηγικός στόχος μας είναι να συνδράμουμε ενεργά στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, επιστρέφοντας ένα μέρος της αξίας που δημιουργούμε, στην κοινωνία. Και αυτό καθοδηγεί, και θα καθοδηγεί, όλες μας τις δραστηριότητες σε αυτό τον τομέα. Προς αυτόν το σκοπό, περίπου €70 εκατ. τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κατευθυνθεί στην κοινωνική μας ατζέντα ως υποστήριξη σε κοινότητες, και για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών.

Επιτρέψτε μου επίσης, να αναφερθώ επιγραμματικά στα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με ναυαρχίδα το πρόγραμμα EQUALL, σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη δράσεων για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, απαλλαγμένη από στερεότυπα, και από κάθε μορφής βία απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά. Και σε αυτό το πλαίσιο, πρόσφατα το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ενέκρινε πρόγραμμα δωρεάς συνολικού ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα διατεθεί σε επιμέρους δωρεές για δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας στο δημόσιο τομέα υγείας.

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να τονίσω, ότι ο βασικός μας στόχος παραμένει σταθερός, και είναι η δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, τους πελάτες μας και την ελληνική οικονομία. Εστιάζουμε στη συνεισφορά μας στην ευημερία της χώρας και της κοινωνίας, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος όλων, με σεβασμό στο περιβάλλον, ενισχύοντας παράλληλα τις ίσες ευκαιρίες για όλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς εργάζεται συστηματικά για την καθιέρωση ενός κατάλληλου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, και τη διασφάλιση αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικών ελέγχων. Ενός πλαισίου που υποστηρίζει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της εταιρείας με συνέπεια και ορθό σχεδιασμό, εντός ενός δυναμικού και απαιτητικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Με αυτό τον τρόπο ανταποκρινόμαστε και θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των μετόχων μας, που στάθηκαν στο πλευρό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σημαντικής πορείας του μετασχηματισμού μας».