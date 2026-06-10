Γκουτέρες: Υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψει ο «ολοκληρωτικός πόλεμος» στη Μέση Ανατολή

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψει ο «ολοκληρωτικός πόλεμος» στη Μέση Ανατολή.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψει ο «ολοκληρωτικός πόλεμος» στη Μέση Ανατολή, μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

«Στην περιοχή του Κόλπου, η εκεχειρία είναι μάλλον μια φωτιά που έχει περιοριστεί, όπως το είδαμε με την κλιμάκωση των επιθέσεων και της ρητορικής τις τελευταίες 48 ώρες. Και εμείς πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους ώστε αυτή η περιορισμένη φωτιά να μην γίνει ολοκληρωτική, με άλλα λόγια, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Έχω τρομοκρατηθεί από το γεγονός ότι βλέπουμε τη μία κλιμάκωση μετά την άλλη», δήλωσε από την πλευρά του στον Τύπο από τη Γενεύη ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ. «Νιώθουμε πάντα μεγάλη ανακούφιση όταν ανακοινώνεται μια εκεχειρία, αλλά οι εκεχειρίες πρέπει να τηρούνται πλήρως. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να τηρείται πλήρως».

Οι δηλώσεις αυτές διατυπώνονται καθώς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν εκ νέου πυρά τη νύχτα, μετά την καταστροφή ενός αμερικανικού ελικοπτέρου, η οποία αποδόθηκε στην Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν άργησε πολύ να διαπραγματευτεί και στο εξής θα «πληρώσει το τίμημα» αφότου χθες υποσχέθηκε μια επικείμενη συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ