Jefferies: Ελκυστικό story η Τρ. Πειραιώς - Μεγάλη αύξηση της τιμής στόχου στα 10,30 ευρώ

Ως ελκυστικό story περιγράφει την Τράπεζα Πειραιώς σε ανάλυσή της η Jefferies, διατηρώντας τη σύσταση buy για τη μετοχή, για την οποία αυξάνει την τιμή-στόχο κατά 19,8% στα 10,30 ευρώ, από 8,60 ευρώ προηγουμένως, επίπεδο που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 23%.

Πιο συγκεκριμένα, στο βασικό σενάριο η τιμή-στόχος για τη μετοχή τοποθετείται στα 10,30 ευρώ, με βασικές παραδοχές για το 2028 καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NII) 2,4%, κόστος πιστωτικού κινδύνου (LLR) 45 μονάδες βάσης, δείκτη κόστους προς έσοδα 31% και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 16%, με κόστος ιδίων κεφαλαίων (COE) 12% προσαρμοσμένο κεφαλαιακά.

Στο αισιόδοξο σενάριο, η τιμή-στόχος ανεβαίνει στα 12,45 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 49%, με ισχυρότερες λειτουργικές επιδόσεις το 2028, καθώς το NII διαμορφώνεται στο 2,6%, το LLR περιορίζεται στις 30 μονάδες βάσης, ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώνεται στο 29%, ενώ το ROTE φθάνει στο 19%, με σταθερό κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 12%.

Οι αναλυτές του οίκου σχολιάζουν ότι η τράπεζα εμφανίζει σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) 10%, καθώς και ότι το νέο Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπει περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας, με στόχο δείκτη κόστους προς έσοδα (CTI) στο 30% έως το 2030, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διανομές προς τους μετόχους, με μερισματικές αποδόσεις άνω του 8%.

Σύμφωνα με τη Jefferies, η μετοχή της Πειραιώς διαπραγματεύεται με discount περίπου 10% έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, παρότι εμφανίζει υψηλότερη ανάπτυξη κερδών και καλύτερες αποδόσεις προς τους μετόχους. Για το α’ τρίμηνο του 2026, η Jefferies αναμένει «ένα σταθερό ξεκίνημα της χρονιάς». Στο σκέλος των χορηγήσεων, προβλέπεται ισχυρή πιστωτική επέκταση περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν εποχικά χαμηλότερα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναμένονται σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, με ανοδική τάση στη συνέχεια του έτους. Μεταξύ άλλων, οι αναλυτές της Jefferies αναμένουν ισχυρή εικόνα σε επίπεδο προμηθειών, χάρη στην πλήρη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής και σε θετικές οργανικές τάσεις, ενώ ο δείκτης CET1 εκτιμάται σταθερός στο 12,7%.

Υπενθυμίζεται ότι η Τρ. Πειραιώς ανακοινώνει αποτελέσματα α' τριμήνου την Παρασκευή 30 Απριλίου, ενώ σήμερα στις 18:00 λαμβάνει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Έμφαση σε διανομές και ώθηση από Εθνική Ασφαλιστική

Στην ανάλυσή της η Jefferies σημειώνει ότι η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς στοχεύει σε συνολικές διανομές 5 δισ. ευρώ προς τους μετόχους την περίοδο 2025-2030, αποκλειστικά μέσω μετρητών, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 50% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της τράπεζας. Το payout ratio προβλέπεται να αυξηθεί από 55% σε 65% κατά τη διάρκεια του πλάνου, οδηγώντας σε αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή (DPS) με CAGR 17% και μέση μερισματική απόδοση άνω του 8%.

Το νέο πλάνο της Τρ. Πειραιώς προβλέπει σημαντικά αυξημένη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από το 2027 και μετά, με εκτιμώμενα κέρδη 120 εκατ. ευρώ το 2027 και 210 εκατ. ευρώ έως το 2030. Με τη λήξη των υφιστάμενων συμφωνιών αποκλειστικότητας το 2027, η Τρ. Πειραιώς θα μπορεί να ξεκινήσει πλήρη ανάπτυξη του δικτύου bancassurance μέσω των καταστημάτων και του δικτύου διανομής της.

Αν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι μπορεί να περάσει στην πρώτη θέση, σχολιάζει η Jefferies, καθώς η πλατφόρμα bancassurance αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή από το 2027 και μετά.