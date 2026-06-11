Χέγκσεθ για Ιράν: Δυνατές και ξεκάθαρες επιθέσεις - Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στην Τεχεράνη

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) θα έχει πολλή δουλειά απόψε» υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας. Ανάφλεξη στη Μ. Ανατολή.

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«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) θα έχει πολλή δουλειά απόψε» υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, αναζωπυρώνοντας την κλιμάκωση των εντάσεων της Ουάσιγκτον με το Ιράν. Μάλιστα, το ιρανικό πρακτορείο Mehr αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα αεράμυνας στη δυτική Τεχεράνη ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν στη Σιρίκ στα Στενά του Ορμούζ και στη Μινάμπ στο νότιο Ιράν.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim τόνισε ότι δεν σημειώθηκαν εκρήξεις στα νησιά Κις και Κεσμ, αλλά οι θόρυβοι που ακούστηκαν εκεί σχετίζονται με συγκρούσεις στον Κόλπο. «Επειδή ο κ. Τραμπ είπε ότι θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν – και αυτό ακριβώς θα κάνουμε», υπογράμμισε στους δημοσιογράφους ο ΥΠΑΜ των ΗΠΑ και έκανε λόγο για σαφείς και ξεκάθαρες επιθέσεις, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίσουν «σημαντικές εγκαταστάσεις» της Τεχεράνης.

Παράλληλα, την εκτίμηση πως το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη, εξέφρασε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς στη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ. «Εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα, όπως έγινε πριν από μερικές ημέρες», είπε ο Κατς, συμπληρώνοντας πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν επιθέσεις «με μεγάλη ισχύ».

Από την πλευρά του, ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε με επέκταση του πολέμου. «Δεν φοβόμαστε να πολεμήσουμε τους ηττημένους», ανέφερε, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου ότι ο αριθμός των αμερικανικών απωλειών «θα αυξηθεί» και υποστηρίζοντας ότι είναι «υψηλότερος από αυτόν που επιβεβαιώνει ο Τραμπ». «Αυτή τη φορά, ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή», πρόσθεσε, καταλήγοντας ότι: «θα δούμε τι θα συμβεί».

Axios: Οι αμερικανικές επιθέσεις αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις

Οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν είχαν ως στόχο να εντείνουν την πίεση προς την Τεχεράνη στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Καναλιού 12 και του Axios που επικαλούνται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Η χθεσινή αμερικανική επίθεση είχε ως στόχο να αναγκάσει το Ιράν να απαντήσει στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ μετά από δύο εβδομάδες καθυστερήσεων.

Οι ΗΠΑ φρόντισαν να διατηρήσουν τις επιθέσεις «αναλογικές και χειρουργικές», χωρίς ιρανικές απώλειες, προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανές τις συνομιλίες, αναφέρουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. «Αν δεν απαντούσαμε, θα φαινόμασταν αδύναμοι και θα επηρεαζόταν αρνητικά η θέση μας στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο Axios.

Πριν από τις επιθέσεις, οι ΗΠΑ φέρεται να κατέστησαν σαφές στο Ιράν ότι οι στόχοι θα αφορούσαν αποκλειστικά στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο Λευκός Οίκος, λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή των επιθέσεων, προσπάθησε για άλλη μια φορά να λάβει απάντηση από τους Ιρανούς διαπραγματευτές σχετικά με την τελευταία πρόταση του Τραμπ, η οποία περιελάμβανε παραχωρήσεις προς το καθεστώς — χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση.

Καταριανοί αξιωματούχοι έφτασαν στην Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να συνεχίσουν τις συνομιλίες και έχουν ήδη συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η Ισλαμική Δημοκρατία αρνήθηκε να πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση στη Ντόχα με Αμερικανούς και αξιωματούχους του Κατάρ για να συζητήσουν τις διαπραγματεύσεις, με σκοπό να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου και να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται πως η κρίσιμη ναυτιλιακή οδός από την οποία διέρχεται το 1/5 του πετρελαίου παγκοσμίως έκλεισε από τους Φρουρούς της Επανάστασης μετά την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων. «Η συμφωνία εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, αλλά ο πρόεδρος είναι έτοιμος να κάνει τους Ιρανούς να πληρώσουν το τίμημα αν συνεχίσουν να καθυστερούν και να χρονοτριβούν», τόνισε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Axios.