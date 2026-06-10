Motor Oil: Στο 3,75% το επιτόκιο για το νέο ομόλογο 400 εκατ. ευρώ

Η διάθεση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου 2026, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Στο 3,75% ετησίως «κλείδωσε» το επιτόκιο του ομολόγου των 400 εκατ. ευρώ της Motor Oil. Οι ομολογίες τιμολογήθηκαν στο 99,437% της ονομαστικής τους αξίας και θα λήξουν στις 18 Ιουνίου 2031. Η διάθεση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου 2026, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι Ομολογίες θα διατεθούν σε υπεράκτιες συναλλαγές εκτός ΗΠΑ σύμφωνα με τον Regulation S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε.

«Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026 συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης» τονίζεται.

«Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ειδοποίηση αποπληρωμής των Υφιστάμενων Ομολογιών. Τυχόν αποπληρωμή των Υφιστάμενων Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει επίσημης ειδοποίησης αποπληρωμής που απεστάλη στις 8 Ιουνίου 2026 σύμφωνα με το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου (indenture) που διέπει τις Υφιστάμενες Ομολογίες και τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της Έκδοσης» υπογραμμίζεται.

Οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe και MorganStanley Europe SE ενεργούν ως Γενικές Συντονίστριες και Συνδιαχειρίστριες Βιβλίου Προσφορών, και οι AXIA Ventures Group Ltd., CrediaBank S.A., Eurobank S.A., ING Bank N.V., National Bank of Greece S.A., Natixis, Nomura Financial Products Europe GmbH, Optimabank S.A. και Piraeus Bank S.A. ενεργούν ως Συνδιαχειρίστριες Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Έκδοση.