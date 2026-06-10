Πετρέλαιο: Κέρδη άνω του 1,5% μετά τη νέα απειλή Τραμπ προς Ιράν

Το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε 2% στα 90,03 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το Brent πρόσθεσε 1,8% στα 93,10 δολάρια ανά βαρέλι.

Άνοδο άνω του 1,5% σημείωσε το πετρέλαιο την Τετάρτη, με ώθηση από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως θα επιτεθεί «πολύ σκληρά» στο Ιράν, εγείροντας νέους φόβους για κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI ενισχύθηκαν 2,07% στα 90,03 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα futures του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς πρόσθεσαν 1,8% στα 93,10 δολάρια ανά βαρέλι.

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Θα τους επιτεθούμε και θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά» πρόσθεσε, ενώ νωρίτερα προειδοποίησε πως η Τεχεράνη «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα» επειδή άργησε πολύ να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έκανε γνωστό ότι πάνω από 100 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο μιας, όπως είπε, μυστικής αποστολής των ΗΠΑ. «Πάνω από 200 εμπορικά πλοία διέπλευσαν με ασφάλεια τα Στενά», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικάνοι φοβούνται ότι η αύξηση των τιμών θα βλάψει τις πιθανότητές τους να διατηρήσουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Τον περασμένο μήνα, έδωσα εντολή στις μεγάλες Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ να εκτελέσουν μια μυστική αποστολή για την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Σήμερα, με χαρά ανακοινώνω ότι αυτή η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα Στενά και να καταλήξουν στην ελεύθερη αγορά» σημείωσε.

«Πάνω από 200 εμπορικά πλοία διέσχισαν με ασφάλεια τα Στενά. Αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ τα Στενά του Ορμούζ — ΟΧΙ το Ιράν. Ο στρατός τους έχει ηττηθεί και η οικονομία τους έχει καταρρεύσει. Όλα τελείωσαν για το Ιράν! Έχουμε αντλήσει εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Κανείς δεν το ξέρει. Ξέρετε ποιος δεν το ξέρει; Το Ιράν, μέχρι τώρα. Βγάλαμε την άλλη νύχτα, 22 πλοία, αργά το βράδυ, χωρίς φώτα. Εκείνοι δεν έχουν ραντάρ, τα καταστρέψαμε», τόνισε.

Η πολεμική ρητορική του Τραμπ έρχεται μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι ολοκλήρωσε τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ιράν, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) σε μία στρατιωτική επιχείρηση που λειτούργησε ως «αμυντική και μετρημένη απάντηση στην ιρανική επιθετικότητα».

«Οι δύο πιλότοι είναι σώοι και αβλαβείς. Παρ' όλα αυτά, οι ΗΠΑ πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν» ανέφερε ο Τραμπ. Η Rystad Energy τόνισε ότι η διακοπή της παραγωγής 11,8 εκατ. βαρελιών ημερησίως σε έξι χώρες του Κόλπου έχει δημιουργήσει την πιο σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού με πετρέλαιο στη σύγχρονη ιστορία και εκτιμά ότι οι σωρευτικές απώλειες παραγωγής έχουν φτάσει το 1 δισ. βαρέλια ενώ κάθε επιπλέον μήνας σύγκρουσης θα μπορούσε να «σβήσει» άλλα 350 εκατ. βαρέλια «μαύρου χρυσού».