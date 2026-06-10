Μπιλ Γκέιτς για δεσμούς με Έπστιν: «Ήταν ένα μεγάλο λάθος, αλλά δεν γνώριζα τις πράξεις του»

Ο Γκέιτς τόνισε ότι «ουδέποτε υπήρξα μάρτυρας ούτε είχα οποιαδήποτε ένδειξη πως ο Τζέφρι Έπστιν εμπλεκόταν σε συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα»

Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι γνώριζε οποιαδήποτε παράνομη ή εγκληματική δραστηριότητα του χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, κατά την κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών στην Ουάσινγκτον.

Σε γραπτή δήλωσή του πριν από την ακρόαση, ο Γκέιτς τόνισε ότι «ουδέποτε υπήρξα μάρτυρας ούτε είχα οποιαδήποτε ένδειξη πως ο Τζέφρι Έπστιν εμπλεκόταν σε συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα». Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάθεσή του θα συμβάλει στις προσπάθειες για την απονομή δικαιοσύνης στα θύματα του Έπστιν.

Η κατάθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου για τις διασυνδέσεις του Έπστιν και τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές αρχές χειρίστηκαν την υπόθεσή του. Ο πρόεδρος της επιτροπής, James Comer, έχει δηλώσει ότι οι βουλευτές επιδιώκουν να διευκρινίσουν τη φύση των σχέσεων που είχε ο Γκέιτς με τον Έπστιν και τη συνεργάτιδά του, Ghislaine Maxwell, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών στις ΗΠΑ.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας αναγνώρισε εκ νέου ότι οι επαφές του με τον Έπστιν αποτέλεσαν «σοβαρό λάθος κρίσης», επαναλαμβάνοντας ότι οι συναντήσεις τους είχαν ως αφετηρία φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες που τελικά δεν απέδωσαν κανένα αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επισκέφθηκε ποτέ ιδιοκτησίες του Έπστιν και δεν είχε γνώση των εγκληματικών ενεργειών για τις οποίες ο χρηματιστής κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε.

Ο Γκέιτς έχει επανειλημμένα εκφράσει δημόσια τη μεταμέλειά του για τη σχέση του με τον Έπστιν, χαρακτηρίζοντάς την «τεράστιο» ή «σοβαρό» λάθος. Ωστόσο, επιμένει ότι ουδέποτε συμμετείχε ή είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στις παράνομες δραστηριότητες του χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, εν αναμονή της δίκης του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.