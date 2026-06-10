Ζήτημα ανταγωνιστικότητας η επάρκεια της Ευρώπης σε φάρμακα- Το λαμπρό παράδειγμα της Ελλάδας

Η πατρίδα μας, με 50 εργοστάσια φαρμακοβιομηχανίας, έχει τις λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων στην ΕΕ και καλύπτει των 11% των ευρωπαϊκών αναγκών.

Η επάρκεια και η αυτονομία της Ευρώπης σε φάρμακα αναδεικνύονται ως κρίσιμα ζητήματα για την ανταγωνιστικότητά της ΕΕ έναντι τρίτων αγορών όπως είναι η Κίνα και η Ινδία, με την Ελλάδα να αποτελεί ένα εξαιρετικό success story ανθεκτικότητας, που γράφτηκε σε δύσκολους καιρούς.

Το συνέδριο με τίτλο «Medicines for Europe, Better Access, Better Health» που διοργανώνει η Πανευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα, με τον αντίστοιχο εθνικό μας φορέα, την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) αναδεικνύει πόσο μεγάλη «πληγή» αποτελούν οι ελλείψεις φαρμάκων για κάθε κράτος, τόσο στην Δημόσια Υγεία, αφού θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών-ασθενών όσο και στην Εθνική Οικονομία, καθώς για να καλυφθούν οι ελλείψεις πρέπει να αγοραστούν θεραπείες με υψηλότερο κόστος. Στη δεδομένη συγκυρία η Ελλάδα κατέχει το ρεκόρ των λιγότερων ελλείψεων σε φάρμακα χάρη στην αναπτυσσόμενη εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, που διαθέτει.

50 εργοστάσια παραγωγής φαρμάκου στην Ελλάδα

Μιλώντας στο συνέδριο, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος τόνισε ότι η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της χώρας μας, που κατάφερε να επαναπατρίσει πολλούς έλληνες επιστήμονες από εκείνους οι οποίοι έφυγαν στα χρόνια της κρίσης. «Σήμερα, η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 50 εργοστάσια φαρμάκων, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το 11% της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής παραγωγής. Η ατζέντα των συζητήσεων αυτής της διημερίδας πρέπει να μεταφερθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα αποτελεί ιδανική συγκυρία για να προβάλλουμε όλα όσα πετύχαμε τα τελευταία χρόνια» δήλωσε ο Άκης Σκέρτσος.

Τι πέτυχε η Ελλάδα με το έξυπνο εργαλείο του επενδυτικού clawback

Από τη μεριά του, ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εκθείασε την ανθεκτικότητα και την ευελιξία που επέδειξαν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες στα χρόνια των μνημονίων, καθώς κατάφεραν να αλλάξουν στρατηγική και να επικεντρωθούν στις εξαγωγές, προκειμένου όχι απλώς να επιβιώσουν αλλά να ενισχύσουν το αποτύπωμά τους. Ειδική μνεία έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο έξυπνο «εργαλείο» του επενδυτικού clawback που ο ίδιος επινόησε. Ήταν από τα πιο έξυπνα μέτρα που σκεφτήκαμε ώστε να δώσουμε κίνητρα για να τονωθεί η παραγωγή φαρμάκων στη χώρα και να γνωρίσει πρωτόγνωρη ανάπτυξη η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία συγκεντρώνοντας επενδύσεις άνω των 1,8 δισεκ. ευρώ, όπως πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας. Το επενδυτικό clawback αξιοποιήθηκε σε έναν πρώτο και δεύτερο κύκλο με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποδείχθηκε τόσο πολύτιμο που τώρα πραγματοποιείται τρίτος κύκλος με εγχώριους πόρους (από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων).

Η ευκαιρία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σήμερα η Ελλάδα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ΑΙ έχει μία ιδανική ευκαιρία που πρέπει να αδράξει ώστε να παραγάγει ακόμα περισσότερα φάρμακα και να εδραιώσει την θέση της στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και την φαρμακευτική της επάρκεια και αυτονομία μπροστά στους δύο «αντίπαλους», την Κίνα και την αναδυόμενη φαρμακευτική υπερδύναμη της Ινδίας. «Να μην ξεχνάμε πως τα γενόσημα και off patent φάρμακα που παράγει η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία αντιπροσωπεύουν το 75% των φαρμακευτικών σκευασμάτων που χορηγούνται στους ασθενείς στα ελληνικά νοσοκομεία» υπογράμμισε ο Α. Γεωργιάδης.

Θα κληθούμε να λάβουμε αποφάσεις για την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία

Και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους επεσήμανε πως η Ελλάδα είναι μία μικρή χώρα με μία πολύ ισχυρή φαρμακοβιομηχανία που έχει καταφέρει να καλύπτει περισσότερο από 1 στα 10 παραγόμενα φάρμακα της ευρωπαϊκής αγοράς. «Είμαστε διαρκώς σε μία συζήτηση για το μέλλον όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας και στο προσεχές διάστημα θα κληθούμε να λάβουμε αποφάσεις για την επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης» επεσήμανε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Τι δείχνει μελέτη για τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα Ευρωπαϊκή μελέτη φανερώνει πως το 40% των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά έχουν έναν και μόνο παραγωγό-γεγονός που καθιστά την επάρκεια στα φάρμακα για κάθε χώρα ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση-και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη συγκυρία με τις εντεινόμενες πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων στην Αμερική και να αυξηθούν στην Ευρώπη. Όπως υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης η Ελλάδα έχει καταφέρει να συμπεριλαμβάνεται στους 5 μεγαλύτερους παραγωγούς φαρμάκων στην ΕΕ, με τα φάρμακα να αποτελούν το 2ο κατά σειρά εξαγώγιμο προϊόν της χώρας μετά τα πετρελαιοειδή. Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε πως η Ευρώπη πρέπει να δώσει απαντήσεις στα εξής ερωτήματα για να διαμορφώσει το μέλλον της:

1. Θέλουμε να είμαστε παραγωγοί ή καταναλωτές;

2. Θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές στην καινοτομία ή παρατηρητές;

3. Θέλουμε να καθοδηγούμε ή όχι τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη ΑΙ;

Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν άμεσα καθώς ο χρόνος πιέζει. Σε μια 10ετία η Κίνα θα έχει γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός φαρμάκων και σε μια 15ετία το ίδιο θα ισχύει για την Ινδία. Η Ευρώπη δεν έχει το περιθώριο και την πολυτέλεια να περιμένει, αν επιθυμεί να διασφαλίσει την επιβίωσή της, την ανταγωνιστικότητά της και την συνολική της ανάπτυξη, με τον Υπουργό Υγείας Α. Γεωργιάδη να υπενθυμίζει πως η «γηραιά» ήπειρος είναι ένας ευλογημένος τόπος, ο μοναδικός στην υφήλιο που εξασφαλίζει σταθερότητα και ευημερία με δημοκρατικούς όρους και πως για κάθε ον στον πλανήτη που θα μπορούσε να κοιτά την γη από μακριά, δεν υπάρχει καλύτερος τόπος για να ζήσει κανείς από την Ευρώπη.