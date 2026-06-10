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ΕΦΕΤ: Ανάκληση μαριναρισμένης καπνιστής πέστροφας

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ΕΦΕΤ: Ανάκληση μαριναρισμένης καπνιστής πέστροφας
Photo Credit: Associated Press
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Σε δειγματοληψία φιλέτου καπνιστής μαριναρισμένης πέστροφας προχώρησε ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας.

Σε δειγματοληψία φιλέτου καπνιστής μαριναρισμένης πέστροφας προχώρησε ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026.

Πρόκειται για προϊόν με εμπορική ονομασία «FRÉSKOS, με λάδι, λεμόνι και πολύχρωμο πιπέρι, με φυσικό κάπνισμα ξύλου οξιάς, πλούσιο σε Ω3», με ημερομηνία παραγωγής 03/02/2026 και ημερομηνία λήξης (ανάλωσης έως) 01/09/2026, που παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, (13ο χλμ. Καρπενησίου-Προυσού, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 36100).

Μετά την εξέταση από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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