Oracle: Απογοήτευσαν οι νέες δαπάνες για AI - Πτώση για τη μετοχή

Αναβάθμισε το guidance για τους στόχους του 2026 η Oracle που ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών για κέρδη και έσοδα στο τέταρτο οικονομικό τρίμηνο την Τετάρτη.

Αναβάθμισε το guidance για τους στόχους του 2026 η Oracle που ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών για κέρδη και έσοδα στο τέταρτο οικονομικό τρίμηνο την Τετάρτη, ωστόσο η μετοχή της υποχωρεί 6,8% μετά το «καμπανάκι» της Wall Street, καθώς η εταιρεία σχεδιάζει να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ειδικότερα, η εταιρία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 4,22 δισ. δολαρίων ή 1,45 δολάρια ανά μετοχή από 3,43 δισ. δολάρια, ή 1,19 δολάρια ανά μετοχή το δ' τρίμηνο του 2025. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 2,11 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 1,96 δολ/μτχ) και έσοδα 19,18 δισ. δολαρίων με ράλι 21% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας την εκτίμηση για 19,1 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε το προηγούμενο outlook εσόδων 90 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027, ενώ αναθεώρησε επί τα βελτίω την πρόβλεψη για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 8,05 δολάρια. Οι αναλυτές προέβλεπαν 8,01 δολάρια ανά μετοχή και 88,90 δισ. δολάρια σε κύκλο εργασιών. Επίσης, προβλέπει άντληση 40 δισ. δολαρίων μέσω χρηματοδότησης με χρέος και μετοχές, συμπεριλαμβανομένης μιας πώλησης μετοχών 20 δισ. δολαρίων για δαπάνες στην ΑΙ.

Η συγκεκριμένη κίνηση ανησύχησε τους επενδυτές λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με το εάν η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δικαιολογήσει τόσο μεγάλα νέα κεφάλαια για επενδύσεις. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες cloud αυξήθηκαν 47% στο τρίμηνο στα 9,91 δισ. δολάρια ενώ ο τζίρος από λογισμικό ανήλθε σε 6,82 δισ. δολάρια, μειωμένος 2% αλλά πάνω από τις εκτιμήσεις της StreetAccount για 6,93 δισ. δολάρια. Τα έσοδα από υποδομές cloud εκτινάχθηκαν 93% στα 5,8 δισ. δολάρια.