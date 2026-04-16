Νέα υπηρεσία κυβερνοασφάλειας Virtual Security Officer Services από την Cosmote Telekom

Με τη νέα αυτή υπηρεσία η Cosmote Telekom εμπλουτίζει το διευρυμένο portfolio λύσεων κυβερνοασφάλειας που προσφέρει σε επιχειρήσεις.

Τη νέα υπηρεσία Cosmote Virtual Security Officer Services διαθέτει η Cosmote Telekom, «βοηθώντας τις επιχειρήσεις να χαράξουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας για την προστασία των πληροφοριών τους και να συμμορφωθούν εύκολα και άμεσα με διεθνή πρότυπα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Cosmote Virtual Security Officer Services συνδυάζει συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους συμβούλους ασφάλειας της Cosmote Telekom, με μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και αυτοματισμού για την ανάπτυξη στρατηγικής και την διαχείριση της κυβερνοασφάλειας. Πρακτικά δηλαδή οι σύμβουλοι παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές και εποπτεία, ενώ η πλατφόρμα αυτοματοποιεί εργασίες όπως αξιολογήσεις κινδύνου, παρακολούθηση συμμόρφωσης και αναφορές, διασφαλίζοντας αποτελεσματικές και κλιμακούμενες λύσεις ασφάλειας.

«Με τη νέα αυτή υπηρεσία η Cosmote Telekom εμπλουτίζει το διευρυμένο portfolio λύσεων κυβερνοασφάλειας που προσφέρει σε επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την κορυφαία AI πλατφόρμα υποστήριξης υπηρεσιών virtual chief information security οfficer (vCISO) που παρέχεται πανευρωπαϊκά από τον Όμιλο Telekom. Μέσω του Cosmote Virtual Security Officer Services οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν το επίπεδο της κυβερνοασφάλειας και της ανθεκτικότητάς τους με στοχευμένες προτάσεις μέτρων και ενισχυμένο έλεγχο κινδύνου. Στα οφέλη της νέας υπηρεσίας συγκαταλέγεται και η παροχή συμβουλών για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με κρίσιμα πρότυπα ασφάλειας (όπως η οδηγία NIS2, το ISO 27001 κ.ά.). Κι όλα αυτά με τρόπο ευέλικτο και προσιτό» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

