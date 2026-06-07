Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα

Οι νέες επιθέσεις της Ρωσίας σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομόλογο του Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ρωσικές επιθέσεις στη νοτιοανατολική και την κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, ημέρα κατά την οποία πρόκειται να συναντηθούν οι ηγέτες της Ουκρανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας.

Στη Ζαπορίζια η Ρωσία «έπληξε προάστιο της πρωτεύουσας της επαρχίας με drone (…), ένας άνδρας 56 ετών – οδηγός λεωφορείου που είχε σταματήσει σε στάση—σκοτώθηκε», ανέφεραν οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο Telegram, ενώ ανήρτησαν και μια φωτογραφία του οχήματος στην οποία φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ένας άνδρας 59 ετών σκοτώθηκε στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ η οποία έγινε στόχος επιθέσεων με drones και αεροπορικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με την τοπική στρατιωτική διοίκηση, η οποία πρόσθεσε πως ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε.

Οι νέες επιθέσεις της Ρωσίας σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομόλογο του Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Οι Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ αρχικά θα συνομιλήσουν μεταξύ τους προτού υποδεχθούν τον Ζελένσκι σε μια συνάντηση που έχει κυρίως στόχο να «αποτιμήσει το έργο που έχει αναληφθεί υπέρ μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία», διευκρίνισε η γαλλική προεδρία.

Ο Ζελένσκι πρότεινε αυτή την εβδομάδα να έχει μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος απέρριψε την ιδέα μέχρι να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία έχει εντείνει πρόσφατα τις επιθέσεις με drones εναντίον της Ρωσίας και εδαφών που ελέγχονται από τον ρωσικό στρατό σε αντίποινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς του ουκρανικού εδάφους.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι από χθες βράδυ έχει αναχαιτίσει 95 ουκρανικά drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ